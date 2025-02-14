Визначилося місце проведення матчу Інгулець – Полісся у 18 турі УПЛ

Поєдинок 18 туру Української Прем'єр-ліги між Інгульцем та Поліссям відбудеться в Житомирі.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Матч пройде на "Центральному стадіоні" в суботу, 22 лютого. Початок поєдинку о 15:30 за київським часом. Що цікаво, ця гра є номінально домашньою для клубу з Петрового, проте Інгулець не зміг отримати дозвіл проводити матчі УПЛ на своєму стадіоні.

Раніше повідомлялося, що Інгулець не зможе відкрити новий стадіон раніше травня. Напередодні клуб повідомив про підписання трьох захисників та одного хавбека.

Інгулець наразі посідає останнє місце у турнірній таблиці УПЛ. У команди 9 очок та недограний матч 16 туру проти Зорі. Він продовжиться 30 квітня. На момент зупинки рахунок був 1:0 на користь підопічних Василя Кобіна.