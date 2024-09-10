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Довбик не зможе зіграти у матчі проти Дженоа Маліновського

Олександр Булава — 10 вересня, 16:15
Довбик не зможе зіграти у матчі проти Дженоа Маліновського
Артем Довбик
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Український нападник італійської Роми Артем Довбик не встигне відновитися до матчу проти Дженоа у 4 турі Серії А.

Про це повідомляє TUTTOmercatoWEB.

За інформацією джерела, тренерський штаб "вовків" не ризикуватиме 27-річним українцем, який завершив з пошкодженням матч проти Ювентуса (0:0). Імовірно форвард пропустить поєдинок проти команди Руслана Маліновського, або проведе його на лаві запасних.

Довбик також пропустив матч збірної України у Лізі націй проти Албанії (2:1), та не зможе допомогти команді у поєдинку проти Чехії, який відбудеться сьогодні, 10 вересня, у Празі. Початок — о 21:45 за київським часом.

Нагадаємо, раніше стало відомо про травму іншого гравця римлян — 28-річний Лоренцо Пеллегріні також отримав м'язове пошкодження, щоправда, є великі шанси на його відновлення до матчу проти Дженоа, який відбудеться у неділю, 15 вересня. Початок – о 13:30 за київським часом.

Дженоа Рома Чемпіонат Італії, Серія А Артем Довбик

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