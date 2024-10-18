Визначилось місце проведення матчу за Суперкубок Іспанії

Королівська іспанська футбольна федерація (RFEF) оголосила про проведення Суперкубка Іспанії у Джидді, Саудівська Аравія.

Про це повідомляє RFEF.

Турнір, як і торік проходитиме за формулою чотирьох команд, який включає два півфінали та фінал. Участь візьме чемпіон Іспанії (Реал), віцечемпіон (Барселона), володар Кубку Іспанії (Атлетик) та фіналіст Кубку (Мальорка).

Перший півфінал відбудеться 8 січня 2025 року між Реалом та Мальоркою, другий між Барселоною та Атлетиком наступного дня. Фінал між переможцями півфіналів відбудеться 12 січня 2025 року.

Чинний володар трофею – мадридський Реал. У фінальній зустрічі, яка відбулася 14 січня 2024 року в Ер-Ріяді, "бланкос" обіграли каталонську Барселону з рахунком 4:1, таким чином ставши 13-кратним володарем трофею.

Напередодні повідомлялося, що було прийнято рішення скасувати додатковий час у матчах за Суперкубок Іспанії. Якщо основний час матчу Суперкубку завершиться внічию, то переможця буде визначено у серії пенальті.