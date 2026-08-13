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Визначилося місце проведення Суперкубка Іспанії-2027

Олег Дідух — 13 серпня 2026, 14:55
Визначилося місце проведення Суперкубка Іспанії-2027

Суперкубок Іспанії з футболу 2027 року відбудеться в турецькому Стамбулі.

Про це повідомляє пресслужба Королівської федерації футболу Іспанії (RFEF).

Турнір відбудеться з 2 до 7 лютого на Олімпійському стадіоні імені Ататюрка. Трофей буде розіграно у форматі півфіналів і фіналу за участі чотирьох команд. В турнірі візьмуть участь Барселона, Реал Мадрид, Атлетико Мадрид і Реал Сосьєдад.

Нагадаємо, Суперкубок Іспанії було засновано в 1982 році, турнір розігрується у форматі з чотирьох команд з 2020 року. Попередні 5 розіграшів турніру були проведені в Саудівській Аравії. Чинним володарем трофею є Барселона, яка у фіналі обіграла мадридський Реал із рахунком 3:2.

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