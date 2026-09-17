Став відомий розклад Суперкубку Іспанії, який відбудеться у Стамбулі

Королівська іспанська федерація футболу оголосила розклад та місця проведення матчів майбутнього Суперкубка Іспанії, який прийматиме Стамбул.

Про це йдеться на сайті організації.

Півфінали відбудуться 2 та 3 лютого 2027 року. Першим зіграє Барселона – Атлетико. Гра пройде на стадіоні "Шюкрю Сараджоглу" (домашня арена Фенербахче).

3 лютого 2027 року (1/2 фіналу): Реал Сосьєдад - Реал Мадрид. Матч відбудеться на Тюрпаш Стедіум (домашня арена Бешикташа).

Вирішальний поєдинок прийматиме стадіон "Алі Самі Єн" (домашня арена Галатасарая), який відбудеться 6 лютого.

Нагадаємо, Суперкубок Іспанії було засновано в 1982 році, турнір розігрується у форматі з чотирьох команд з 2020 року. Попередні 5 розіграшів турніру були проведені в Саудівській Аравії. Чинним володарем трофею є Барселона, яка у фіналі обіграла мадридський Реал із рахунком 3:2.