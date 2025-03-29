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Миколенко ризикує пропустити дербі з Ліверпулем

Олександр Булава — 29 березня 2025, 13:45
Миколенко ризикує пропустити дербі з Ліверпулем
Віталій Миколенко
Getty Images

Стало відомо, коли український захисник Евертона Віталій Миколенко може повернутися на поле.

Про це повідомляє LiverpoolWorld.

25-річний оборонець пошкодив стегно під час матчу-відповіді плейоф Ліги націй проти Бельгії (0:3).

Гравець може повернутися на поле на матч проти Ліверпуля у межах 30 туру Англійської Прем'єр-ліги. Проте є сумніви щодо того, чи зможе він зіграти у дербі.

У поточному сезоні Миколенко провів за Евертон 29 матчів у всіх турнірах. В активі українця 2 результативні передачі. Transfermarkt оцінює гравця у 28 млн євро.

Нагадаємо, нещодавно Миколенко зіграв 100-й матч у межах АПЛ. Ювілейним для українця став поєдинок 27-го туру чемпіонату проти Брентфорда (1:1), в якому він ще й відзначився рятівним асистом.

АПЛ привітала українця, вручивши йому спеціальну нагороду за 100 поєдинків.

Чемпіонат Англії, АПЛ Евертон Ліверпуль Віталій Миколенко

Віталій Миколенко

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