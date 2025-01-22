Стали відомі суперники Динамо у другій частині зимових зборів
Динамо Київ
Київське Динамо оголосило ім'я наступних суперників на другій частині зимових зборів у Туреччині.
Про це повідомляє пресслужба "біло-синіх".
Суперниками столичного клубу стануть Ллапі з Косова, Шкендія з Північної Македонії та данський Есб'єрг.
Нагадаємо, у своєму останньому спарингу напередодні поєдинку у Лізі Європи, кияни переграли ЦСКА Софію.
Вчора Динамо здобуло перше очко у груповому етапі другого за значущістю єврокубка, уникнувши поразки від Галатасарая.
На сайті Чемпіон доступне відео голів та огляд матчу результативної нічиї між київським та турецьким грандами.