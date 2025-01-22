Стали відомі суперники Динамо у другій частині зимових зборів

Київське Динамо оголосило ім'я наступних суперників на другій частині зимових зборів у Туреччині.

Про це повідомляє пресслужба "біло-синіх".

Суперниками столичного клубу стануть Ллапі з Косова, Шкендія з Північної Македонії та данський Есб'єрг.

🤝 Відомі наступні суперники «Динамо» по контрольним матчам у Туреччині



23 січня 🆚 «Ллапі», Косово 🇽🇰



6 лютого 🆚 «Шкендія», Північна Македонія 🇲🇰



10 лютого 🆚 «Есб'єрг», Данія 🇩🇰



☝️ У розкладі контрольних матчів можливі зміни. Слідкуйте за нашими сторінками ⚪️🔵 pic.twitter.com/UPU6rF5hYx — FC Dynamo Kyiv (@DynamoKyiv) January 22, 2025

Нагадаємо, у своєму останньому спарингу напередодні поєдинку у Лізі Європи, кияни переграли ЦСКА Софію.

Вчора Динамо здобуло перше очко у груповому етапі другого за значущістю єврокубка, уникнувши поразки від Галатасарая.

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На сайті Чемпіон доступне відео голів та огляд матчу результативної нічиї між київським та турецьким грандами.