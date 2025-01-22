Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Стали відомі суперники Динамо у другій частині зимових зборів

Володимир Максименко — 22 січня 2025, 14:40
Стали відомі суперники Динамо у другій частині зимових зборів
Динамо Київ

Київське Динамо оголосило ім'я наступних суперників на другій частині зимових зборів у Туреччині.

Про це повідомляє пресслужба "біло-синіх".

Суперниками столичного клубу стануть Ллапі з Косова, Шкендія з Північної Македонії та данський Есб'єрг.

Нагадаємо, у своєму останньому спарингу напередодні поєдинку у Лізі Європи, кияни переграли ЦСКА Софію.

Вчора Динамо здобуло перше очко у груповому етапі другого за значущістю єврокубка, уникнувши поразки від Галатасарая.

Читайте також :
Фото Визнання Ярмоленка від турецьких фанатів: реакція соцмереж на нічию Динамо у матчі з Галатасараєм

На сайті Чемпіон доступне відео голів та огляд матчу результативної нічиї між київським та турецьким грандами.

Динамо Київ Чемпіонат України, УПЛ Шкендія Есб'єрг

Динамо Київ

День Соборності з футбольним акцентом: Ліга Європи згадала найкрасивіші голи українських команд
Ярмоленко перевершив досягнення Шевченка в Лізі Європи у складі Динамо
Аутсайдер чемпіонату Шотландії може підписати ексгравця Динамо, який був дискваліфікований за наркотики
Ми розчаровані: зірковий форвард Галатасарая прокоментував нічию з Динамо
Бардакчі з оптимістичним фіналом, або як козаків у Туреччині приймали. 5 висновків з матчу Галатасарай – Динамо

Останні новини