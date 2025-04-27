Динамо та Шахтар назвали стартові склади на матч УПЛ

Тренерські штаби донецького Шахтаря та київського Динамо визначились зі стартовими складами на матч 26 туру Української Прем'єр-ліги.

У запасі "гірників" залишився півзахисник Георгій Судаков, який не встиг повністю відновитися до зустрічі.

Шахтар: Різник, Тобіас, Бондар, Матвієнко, Грам, Педро Енріке, Бондаренко, Марлон, Педріньйо, Егіналду, Кевін

Динамо: Нещерет, Тимчик, Попов, Михавко, Дубінчак, Михайленко, Шапаренко, Ярмоленко, Буяльський, Кабаєв, Ванат

Поєдинок відбудеться на стадіоні "Арена Львів". Стартовий свисток пролунає о 18:00 за київським часом. Переглянути гру можна на каналі єдиного телепулу УПЛ ТБ.

Динамо підходить до цього поєдинку лідером чемпіонату України, випереджаючи Олександрію на 3 бали та Шахтар – на 10.

Нагадаємо, що "Чемпіон" проводитиме текстову онлайн-трансляцію цього поєдинку.

Раніше думками перед матчем поділився головний тренер "гірників" Маріно Пушич.