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Динамо та Шахтар назвали стартові склади на матч УПЛ

Олександр Булава — 27 квітня 2025, 16:49
Динамо та Шахтар назвали стартові склади на матч УПЛ
ФК Динамо

Тренерські штаби донецького Шахтаря та київського Динамо визначились зі стартовими складами на матч 26 туру Української Прем'єр-ліги.

У запасі "гірників" залишився півзахисник Георгій Судаков, який не встиг повністю відновитися до зустрічі.

Шахтар: Різник, Тобіас, Бондар, Матвієнко, Грам, Педро Енріке, Бондаренко, Марлон, Педріньйо, Егіналду, Кевін

Динамо: Нещерет, Тимчик, Попов, Михавко, Дубінчак, Михайленко, Шапаренко, Ярмоленко, Буяльський, Кабаєв, Ванат

Поєдинок відбудеться на стадіоні "Арена Львів". Стартовий свисток пролунає о 18:00 за київським часом. Переглянути гру можна на каналі єдиного телепулу УПЛ ТБ.

Динамо підходить до цього поєдинку лідером чемпіонату України, випереджаючи Олександрію на 3 бали та Шахтар – на 10.

Нагадаємо, що "Чемпіон" проводитиме текстову онлайн-трансляцію цього поєдинку.

Раніше думками перед матчем поділився головний тренер "гірників" Маріно Пушич.

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