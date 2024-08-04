Оболонь та Колос назвали склади на 1 тур УПЛ

Оболонь та Колос визначились зі стартовими складами на 1 тур чемпіонату України.

Оболонь: Рибка, Мединський, Дубко, Курко, Карась, Черненко, Мороз, Груша, Слободян (к), Суханов, Тарануха

Колос: Пахолюк, Цуріков, Бондаренко (к), Бурда, Лучкевич, Харатін, Демченко, Гагно, Алефіренко, Сілва, Безбородько

Поєдинок відбудеться 4 серпня, о 15:30, на стадіоні "Оболонь-Арена" в Києві.

Переглянути гру можна на каналі єдиного телепула УПЛ ТБ — він доступний у більшості операторів та ОТТ-платформ (Київстар ТБ, Vodafone TV, Setanta Sports, YouTv, VOLIA, sweet.tv і т.д.).

Напередодні в матчі-відкритті сезону Верес та Карпати розписали нульову нічию, а Кривбас мінімально здолав Чорноморець на власному полі.