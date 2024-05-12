Чорноморець та Металіст 1925 оголосили стартові склади на матч 28 туру УПЛ

На офіційному сайті Української Прем’єр-ліги з’явилися стартові склади Чорноморця та Металіста 1925 на матч 28 туру чемпіонату України.

Чорноморець: Варакута, Брагару, Єрмаков, Салюк, Путря (К), Ваисльєв, Шпорн, Авагімян, Бадібанга, Штогрін, Бойчук.

Запасні: Білик, Вічний, Гучек, Кузик, Шаповал, Альваренга, Арсіч, Зе Гомес, Голуб, Присяжнюк, Огіря, Ієде.

Металіст 1925: Мозіль, Капінус, Борячук, Юсов, Гармаш, Габелок, Безуглий, Імереков, Обінайя, Фарина, Сидоров.

Запасні: Сидоренко, Проценко, Курило, Ткаченко, Вачіберадзе, Панченко, Смітюх, Бичек, Фрімпонг.

Нагадаємо, Чорноморець у попередньому турі зазнав розгромної поразки від Шахтаря, а Металіст 1925 у яскравому матчі з Ворсклою здобув довгоочікувану першу перемогу під керівництвом Віктора Скрипника.