Динамо та Гоффенгайм оголосили склади на матч Ліги Європи
ФК Динамо
Київське Динамо та німецький Гоффенгайм визначилися зі стартовими складами на матч 2 туру Ліги Європи сезону-2024/25.
Про це повідомляє УЄФА.
Стартові склади
Динамо: Бущан – Караваєв, Попов, Михавко, Дубінчак, Бражко, Михайленко, Шапаренко, Волошин, Кабаєв, Ванат.
Гоффенгайм: Бауманн – Акпогума, Штах, Нсокі, Бішоф, Грілліч, Жандре, Прасс, Крамарич, Гложек, Мерштедт.
Зазначимо, що матч Гоффенгайм – Динамо відбудеться сьогодні, 3 жовтня. Стартовий свисток пролунає о 19:45 за Києвом. Чемпіон проведе текстову трансляцію зустрічі.
Нагадаємо, у попередньому турі кияни розгромно поступилися Лаціо (0:3). Напередодні головний тренер столичного колективу Олександр Шовковський розповів, що у матчі проти Гоффенгайма не зіграють двоє лідерів команди.