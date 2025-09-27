Українська правда
Стало відомо, кого представник України обрав у голосуванні за Золотий м’яч-2025

Олександр Булава — 27 вересня 2025, 16:50
Український журналіст Ігор Лінник поставив на перше місце півзахисника ПСЖ Вітінью у голосуванні за Золотий м’яч.

Про це повідомляє L'Équipe.

Друге місце від України отримав переможець нагороди Усман Дембеле, а третю сходинку посів вінгер Барселони та збірної Іспанії Ламін Ямал.

Зазначимо, що Линник з 2002-го співпрацює з France Football і представляє нашу країну в голосуванні за Золотий м'яч.

Нагадаємо, Дембеле у підсумковому рейтингу набрав 1380 очок. У його найближчого переслідувача Ламіна Ямаля з Барселони – 1059. Далі йде Вітінья з ПСЖ – 703.

Усман вперше в кар'єрі здобув Золотий м’яч. Вдруге в історії володарем нагороди став футболіст ПСЖ, першим був Ліонель Мессі.

Він став шостим французом після Раймона Копа, Мішеля Платіні, Жан-П’єра Папена, Зінедіна Зідана та Каріма Бензема, який виграв Золотий м'яч.

Напередодні Дембеле відзначив вплив на свій прогрес каталонської Барселони та особисто Ліонеля Мессі.

