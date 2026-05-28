Церемонія вручення Золотого м’яча-2026 відбудеться не в Парижі

Визначилася дата та місце проведення церемонії вручення Золотого м'яча 2026 року.

Про це повідомляє пресслужба Ballon d'Or.

За їхньою інформацією, церемонія відбудеться 26 жовтня поточного року. Цього року Золотий м'яч святкує свій 70-річний ювілей.

В 2026 році церемонія відбудеться не у звичному Парижі, а в столиці Англії, Лондоні. Це данина пам'яті першому в історії володареві призу, легендарному англійцеві Стенлі Меттьюзу, який переміг у голосуванні 1956 року.

Нагадаємо, чинним володарем Золотого м'яча є вінгер ПСЖ і збірної Франції Усман Дембеле. Він у боротьбі за нагороду випередив іспанського вінгера Ламіна Ямала з Барселони та свого партнера по ПСЖ, португальського хавбека Вітінью.