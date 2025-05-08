Конкурент Зінченка – найгірший: визначилися оцінки за матч ПСЖ – Арсенал

Статистичний портал SofaScore визначив оцінки за матч-відповідь півфіналу Ліги чемпіонів між ПСЖ та Арсеналом (2:1).

Найнижчу оцінку серед усіх отримав лівий захисник "канонірів" Майлз Льюїс-Скеллі, який окрім блідої гри в обороні ще й заробив пенальті, який через піжонську гру змарнував Вітінья.

Серед найкращих за оцінкою футболістів поєдинку також опинилися гравці Арсенала. Так два найвищих бали за гру заробили Букайо Сака та Давід Рая.

Правий вінгер лондонської команди відзначився єдиним забитим голом "канонірів" у двоматчевому протистоянні, а також англієць створив один гольовий момент для партнера, віддав два ключових паси та був дуже активним у атаці.

Читайте також : Відео Фото Епічне протистояння Інтера та Барселони, майстерклас від ПСЖ на шляху до фіналу ЛЧ

Оцінку 8,0, що стала найвищою серед усіх гравців на полі, отримав воротар лондонців Давід Рая, який здійснив 4 сейви, двічі перехоплював верхові м'ячі, парирував пенальті та виконав 14 з 24 дальніх передач, одна з яких виявилася гострою.

Нагадаємо, що ПСЖ у двоматчевому протистоянні переміг Арсенал з рахунком 3:1 та вийшов до фіналу Ліги чемпіонів, де зустрінеться з Інтером.