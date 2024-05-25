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Найвищі оцінки: Довбик та Циганков стали найкращими гравцями у матчі Жирони проти Гранади

Микола Дендак — 25 травня, 00:42
Найвищі оцінки: Довбик та Циганков стали найкращими гравцями у матчі Жирони проти Гранади

Українські футболісти Артем Довбик та Віктор Циганков стали найкращими гравцями в матчі останнього 38 туру Ла Ліги між Жироною та Гранадою (7:0).

Про це повідомляє статистичний портал Sofascore.

Найвищу оцінку отримав Довбик. Його гру оцінили на 9.6 балів. А бал Циганкова виявився трохи меншим (9.4).

Нагадаємо, українці долучилися до всіх забитих м'ячів команди. Артем зробив хеттрик, забивши двічі з пенальті, а Віктор відзначився дублем. Окрім цього, в обох по 1 гольовій передачі.

Нещодавно повідомлялося, що Циганков став ціллю декількох клубів АПЛ. Також стало відомо, що Довбиком цікавиться Челсі.

Гранада Жирона Чемпіонат Іспанії, Ла Ліга Віктор Циганков Артем Довбик

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