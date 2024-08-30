Збірна Албанії викликала гравця Ворскли на матч проти України в Лізі націй

Головний тренер албанської збірної Сільвіньйо визначився із заявкою на стартові матчі Ліги націй проти України та Грузії.

Про це повідомляє Федерація футболу Албанії.

Воротарі: Томас Стракоша (АЕК, Греція), Ален Шеррі (Кальярі, Італія), Сімон Сімоні (Інгольштадт, Німеччина).

Захисники: Ельсеїд Хюсай (Лаціо, Італія), Іван Балью (Райо Вальєкано, Іспанія), Маріо Мітай (Локо Москва, Росія), Берат Джимсіті (Аталанта, Італія), Мараш Кумбулла (Еспаньйол, Іспанія), Ардіан Ісмайлі (Емполі, Італія), Енеа Міхай (Фамалікан, Португалія), Анді Хадрой (Партізані).

Півзахисники: Юльбер Рамадані, Медон Беріша (обидва — Лечче, Італія), Амір Абраші (Грассхопперс, Швейцарія), Крістіан Аслані (Інтер, Італія), Кязім Лячі (Спарта, Чехія), Недім Байрамі (Сассуоло, Італія), Арбер Ходжа (Динамо З, Хорватія), Ясір Асані (Кванджу, Корея), Себастьян Спахіу (Мес Рафсанжан, Іран).

Нападники: Таулант Сефері (Ворскла, Україна), Рей Манай (Сівасспор, Туреччина), Армандо Броя (Челсі, Англія), Агім Зека (Партізані).

🔴⚫ LISTA E KOMBËTARES 🔴⚫



Trajneri Silvinjo ka përzgjedhur 2️⃣4️⃣ lojtarë për ndeshjet e Nations League kundër Ukrainës dhe Gjeorgjisë



🆚 Ukrainë 🇺🇦

🗓️ 7 shtator, ⏰ 20:45, 🏟️ "Epet Arena", 📍 Pragë



🆚 Gjeorgji 🇬🇪

🗓️ 10 shtator, ⏰ 20:45, 🏟️ "Air Albania", 📍 Tiranë pic.twitter.com/hoEGTC3KxF — FSHF (@FSHForg) August 30, 2024

Нагадаємо, раніше наставник збірної України Сергій Ребров визначився зі списком гравців, які будуть викликані на вересневі матчі Ліги націй.

Зазначимо, що перша гра за участю підопічних Реброва відбудеться 7 вересня, на стадіоні "Епет Арене" у столиці Чехії, Прага, початок — о 20:45 за київським часом. Українська команда зійдеться у поєдинку проти Албанії.