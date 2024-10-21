Довбик отримав середню оцінку за матч з Інтером

Український нападник італійської Роми Артем Довбик отримав середню оцінку за матч 8 туру Серії А проти Інтера (0:1).

Про це повідомляє Sofascore.

27-річний українець відіграв повний матч, завдав 2 удари по воротах (обидва неточні), зробив 18 дотиків до м’яча, віддав 8 точних передач з 9 (89%), виграв 3 повітряні дуелі з 7 та 6 разів втратив м’яч. Його підсумкова оцінка склала – 6,7.

Найкращим гравцем матчу став голкіпер "вовків" Міле Свілар (7,9).

Рома наразі має в активі 10 очок та посідає 10-ту сходину в турнірній таблиці Серії А. Наступний матч команда зіграє 24 жовтня проти київського Динамо у Лізі Європи.