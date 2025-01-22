Іменитий словенський фахівець залишив посаду тренера збірної Узбекистану. Ймовірно, у нього рак
Збірна Узбекистану оголосила про припинення співпраці зі словенським фахівцем Сречко Катанецем.
Про це повідомила пресслужба Федерації футболу Узбекистану.
Вказано, що контракт розірвано за обопільною згодою сторін через проблеми зі здоров'ям у тренера.
Як пише словенське видання Ekipa.svet24.si, посилаючись на джерела в Узбекистані, 61-річний Сречко хворіє на рак.
Він очолив збірну Узбекистану в серпні 2021 року. За цей час команда під його керівництвом виграла 26 матчів, 8 разів зіграла внічию та 8 разів поступилася.
Катанець у якості гравця представляв Олімпію Любляна, Динамо Загреб, Патризан, Штутгарт та Сампдорію. Очолював збірну Словенії, Олімпіакос, збірну Македонії, збірну ОАЕ, знову збірну Словенії та збірну Іраку.
Під час відбору на Євро-2000 у матчах плейоф словенці здолали збірну України. На самому турнірі у групі здобули 2 очки і пропустили вперед Іспанію, Югославію та Норвегію.