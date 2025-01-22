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Іменитий словенський фахівець залишив посаду тренера збірної Узбекистану. Ймовірно, у нього рак

Руслан Травкін — 22 січня 2025, 15:35
Сречко Катанець залишив посаду тренера збірної Узбекистану
Сречко Катанець
https://www.facebook.com/UzbekistanFA/

Збірна Узбекистану оголосила про припинення співпраці зі словенським фахівцем Сречко Катанецем.

Про це повідомила пресслужба Федерації футболу Узбекистану.

Вказано, що контракт розірвано за обопільною згодою сторін через проблеми зі здоров'ям у тренера.

Як пише словенське видання Ekipa.svet24.si, посилаючись на джерела в Узбекистані, 61-річний Сречко хворіє на рак.

Він очолив збірну Узбекистану в серпні 2021 року. За цей час команда під його керівництвом виграла 26 матчів, 8 разів зіграла внічию та 8 разів поступилася.

Катанець у якості гравця представляв Олімпію Любляна, Динамо Загреб, Патризан, Штутгарт та Сампдорію. Очолював збірну Словенії, Олімпіакос, збірну Македонії, збірну ОАЕ, знову збірну Словенії та збірну Іраку.

Під час відбору на Євро-2000 у матчах плейоф словенці здолали збірну України. На самому турнірі у групі здобули 2 очки і пропустили вперед Іспанію, Югославію та Норвегію.

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Рак

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