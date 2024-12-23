Спортивний арбітражний суд дискваліфікував форварда Динамо

26-річний венесуельський нападник київського Динамо Ерік Рамірес, який наразі орендований аргентинським Тігре, отримав дискваліфікацію на пів року.

Про це повідомляє журналіст Херман Гарсія Грова.

Зазначається, що він був дискваліфікований рішенням Спортивного арбітражного суду в Лозанні (СAS) після позову від його колишнього клубу Слована Братислава.

Футболіста покарали за невиконання умов контракту у 2022 році. Він може виплати компенсацію словацькому клубу, після чого дискваліфікацію буде скасовано.

🚨Eric Ramirez fue suspendido por FIFA



👉🏾El TAS falló a favor del #SlovanBratislava y condenó al futbolista de #Tigre a pagar una suma de dinero por incumplimiento de contrato (2022).



📌Sanción vigente por 6 meses para disputar partidos oficiales, anulable solo con el pago.… pic.twitter.com/l6QfhNKM4a — Germán García Grova (@GerGarciaGrova) December 20, 2024

Нагадаємо, Рамірес приєднався до киян у липні 2021 року, провів 20 матчів та тричі був орендований. Зокрема минулий сезон він провів в Атлетико Насьйональ з Колумбії, з яким виграв Кубок країни.

Transfermarkt оцінює гравця в 600 тисяч євро. Його контракт з Динамо розрахований до літа 2026 року.