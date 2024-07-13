Аргентинський Тігре орендував нападника Динамо

Форвард київського Динамо Ерік Рамірес на правах оренди перейде в аргентинський Тігре.

Про це повідомив журналіст Цезар Луїс Мерло.

Угода розрахована на один рік та має опцію викупу 25-річного нападника.

Нагадаємо, що Рамірес приєднався до киян у липні 2021 року, провів 20 матчів та тричі був орендований. Зокрема минулий сезон він провів в Атлетіко Насьйональ з Колумбії, з яким виграв Кубок країни.

🚨[EXCLUSIVO] El delantero venezolano Erick Ramírez es nuevo refuerzo de Tigre.

*️⃣Llega a préstamo por un año y con opción de compra desde el Dinamo de Kiev.

ℹ️Con @garcialuciano27 pic.twitter.com/9eZ1QzA9Af — César Luis Merlo (@CLMerlo) July 13, 2024

Transfermarkt оцінює гравця в 700 тис євро. Його контракт з Динамо розрахований до літа 2026 року.