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Аргентинський Тігре орендував нападника Динамо

Олександр Булава — 13 липня, 09:52
Аргентинський Тігре орендував нападника Динамо

Форвард київського Динамо Ерік Рамірес на правах оренди перейде в аргентинський Тігре.

Про це повідомив журналіст Цезар Луїс Мерло.

Угода розрахована на один рік та має опцію викупу 25-річного нападника.

Нагадаємо, що Рамірес приєднався до киян у липні 2021 року, провів 20 матчів та тричі був орендований. Зокрема минулий сезон він провів в Атлетіко Насьйональ з Колумбії, з яким виграв Кубок країни.

Transfermarkt оцінює гравця в 700 тис євро. Його контракт з Динамо розрахований до літа 2026 року.

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