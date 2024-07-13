Аргентинський Тігре орендував нападника Динамо
Форвард київського Динамо Ерік Рамірес на правах оренди перейде в аргентинський Тігре.
Про це повідомив журналіст Цезар Луїс Мерло.
Угода розрахована на один рік та має опцію викупу 25-річного нападника.
Нагадаємо, що Рамірес приєднався до киян у липні 2021 року, провів 20 матчів та тричі був орендований. Зокрема минулий сезон він провів в Атлетіко Насьйональ з Колумбії, з яким виграв Кубок країни.
Transfermarkt оцінює гравця в 700 тис євро. Його контракт з Динамо розрахований до літа 2026 року.