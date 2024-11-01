Спортинг назвав суму компенсації, яку МЮ заплатив за Аморіма
Манчестер Юнайтед заплатив Спортингу 11 мільйонів євро за фахівця Рубена Аморіма.
Про це повідомила пресслужба португальського клубу.
Аморім приступить до виконання своїх обов’язків у новому клубі 11 листопада.
Манчестер Юнайтед стане четвертим клубом у тренерській кар’єрі спеціаліста. Раніше він очолював Каса Піа та Брагу, в Спортингу працює з 2020 року. Лісабонський клуб 39-річний фахівець двічі приводив до перемоги в чемпіонаті Португалії.
Нагадаємо, угода МЮ з Аморімом розрахована до літа 2027 року з опцією продовження ще на рік.
Після звільнення Еріка тен Гага посаду головного тренера "Червоних дияволів" тимчасово обіймає Рууд ван Ністелрой, який дебютував з перемоги 5:2 над Лестером у 1/8 фіналу Кубку Англійської ліги у середу, 30 жовтня.