Колишній спортдир Роми обійме аналогічну посаду в клубі АПЛ

Колишній спортивний директор Роми Флоран Гізольфі незабаром обійме аналогічну посаду в англійському Сандерленді.

Про це повідомляє The Athletic.

Нагадаємо, нещодавно Гізольфі був звільнений з посади спортивного директора Роми, яку обіймав з літа 2024 року. Саме він здійснив трансфер із Жирони українського форварда Артема Довбика.

Гізольфі одразу ж після звільнення знайшов собі нове місце роботи. Сандерленд за підсумками минулого сезону повернувся в АПЛ після 8-річної перерви. Раніше 40-річний французький фахівець обіймав посаду спортивного директора в Лансі та Ніцці.

Нагадаємо, Сандерленду належить український форвард Назарій Русин, який провів другу половину минулого сезону в оренді в Хайдуку. Раніше повідомлялося про те, що англійський клуб збирається виставити Русина на трансфер.