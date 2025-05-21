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Барселона домовилась про новий контракт з лідером атаки

Володимир Максименко — 21 травня 2025, 12:08
Барселона домовилась про новий контракт з лідером атаки
Рафінья
Getty Images

Каталонська Барселона та Рафінья домовились про підписання нового контракту.

Про це повідомив журналіст Фабріціо Романо.

Сторони підпишуть угоду, яка буде розрахована до літа 2028 року. Очікується, що про це буде оголошено одразу після пролонгації контракту Хансі Фліка.

Зазначається, що робота над новим контрактом для зіркового бразильця велась протягом останніх восьми місяців.

У сезоні-2024/25 Рафінья зіграв 56 матчів у всіх турнірах, в яких забив 34 голи та віддав 25 результативних передач.

Чинний контракт футболіста із "блаугранас" розраховано до літа 2027 року.

Раніше президент каталонців Жоан Лапорта прокоментував ситуацію навколо контракту Ламіна Ямала.

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