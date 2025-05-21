Барселона домовилась про новий контракт з лідером атаки

Каталонська Барселона та Рафінья домовились про підписання нового контракту.

Про це повідомив журналіст Фабріціо Романо.

Сторони підпишуть угоду, яка буде розрахована до літа 2028 року. Очікується, що про це буде оголошено одразу після пролонгації контракту Хансі Фліка.

🚨🔵🔴 Barcelona have reached an agreement with Raphinha over new deal, all done! 💣



The Brazilian will sign until June 2028, one more important renewal for Barça with Deco’s huge work in recent months.



Flick signs new deal tomorrow… and then time for Raphinha. ✍🏻🔒 pic.twitter.com/nU3P6nHmSU — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 20, 2025

Зазначається, що робота над новим контрактом для зіркового бразильця велась протягом останніх восьми місяців.

У сезоні-2024/25 Рафінья зіграв 56 матчів у всіх турнірах, в яких забив 34 голи та віддав 25 результативних передач.

Чинний контракт футболіста із "блаугранас" розраховано до літа 2027 року.

Раніше президент каталонців Жоан Лапорта прокоментував ситуацію навколо контракту Ламіна Ямала.