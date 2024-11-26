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Атлетико з дублями Альвареса та Корреа декласував Спарту: огляд матчу Ліги чемпіонів

Олександр Булава — 26 листопада 2024, 23:22
Атлетико з дублями Альвареса та Корреа декласував Спарту: огляд матчу Ліги чемпіонів
ФК Атлетико

У вівторок, 26 листопада, мадридський Атлетико не залишив шансів празькій Спарті у матчі 5 туру основного етапу Ліги чемпіонів-2024/25.

Огляд матчу

Команда Дієго Сімеоне здобула розгромну перемогу завдяки дублям Хуліана Альвареса та Анхеля Корреа, а також голам Антуана Грізманна та Маркоса Льоренте.

Ліга чемпіонів-2024/25
5 тур, 26 листопада

Спарта – Атлетико 0:6 (0:2)

Голи: 0:1 – Альварес 15, 0:2 – Льоренте 43, 0:3 – Альварес 59, 0:4 – Грізманн 70, 0:5 – Корреа 85, 0:6 – Корреа 89

Перемога дозволила Атлетико набрати 9 очок із 15 можливих. В той час як Спарта зазнала третьої поразки цього сезону Ліги чемпіонів. Чеський колектив має в активі 4 набрані бали.

Спарта Атлетико Мадрид Ліга чемпіонів-2024/25

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