Треба підтримувати та прощати команду: Сопко – про виступи збірної України у 2024 році

Колишній гравець донецького Шахтаря Олександр Сопко прокоментував перформанс збірної України у 2024 році.

Слова фахівця передає видання Sport.ua.

"У мене під кінець року, після того, як збірна України посіла друге місце у групі Ліги націй, з'явилося дивне відчуття – національна команда схожа на сироту. Більшість вболівальників, деякі фахівці та тренери, не кажучи вже про журналістів, з сумом сприйняли той факт, що збірна не вилетіла. Ніколи в мене не було такого відчуття", – сказав Сопко.

Спеціаліст розповів, що національній команді не вистачає підтримки вболівальників на відміну від українських клубів.

"Якщо клуби ще мають своїх шанувальників, і завжди відчувається підтримка у важкі хвилини, то підтримка збірної кульгала. Я не бачив, щоб раділи перемозі, я бачив тільки, що дуже засмучувалися і лаялися, коли національна команда програвала або грала внічию", – заявив ексгравець Шахтаря.

Підсумовуючи Сопко заявив, що треба підтримувати та прощати національну команди у будь-якій ситуації.

"На мою думку, це дуже неправильно. Тим більше в такій ситуації, в якій зараз перебуває збірна України, та й вся країна. Адже це наша збірна, її треба, якщо не любити, то шанувати, зокрема кожного гравця. Підтримувати та прощати, якщо щось не виходить", – сказав Сопко.

Раніше визначився розклад матчів національної команди України у кваліфікації чемпіонату світу-2026.