Ексгравець Шахтаря відзначився дебютним голом за ДАК
ДАК
Колишній захисник Шахтаря, Говерли та Зірки Тарас Качараба відзначився дебютним голом за словацький ДАК.
Наприкінці другого тайму матчі плейоф за потрапляння до Ліги конференцій футболіст зрівняв рахунок проти Мікаловце. У підсумку, поєдинок завершився з рахунком 2:1 на користь команди українця.
Качараба став гравцем ДАКу взимку 2024 року і з того часу зіграв 44 матчі, в яких записав на свій рахунок 3 асисти.
У фіналі плейоф ДАК гратиме проти Железніарне. Зустріч відбудеться 23 травня о 19:00 за київським часом.
Раніше Владислав Крапивцов успішно дебютував за Жирону в Ла Лізі, отримавши непогану оцінку за свій виступ проти Реал Сосьєдада.