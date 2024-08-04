Слідами Довбика та Яремчука: потенційні трансфери українських футболістів

Трансфери та чутки щодо них завжди були в топі футбольних новин. На цьому навчилися непогано заробляти не лише клуби, агенти й, власне, самі гравці, а й представники відносно нової професії, які першими публікують інформацію щодо потенційних угод — інсайдери. Так футбольний світ дізнався про таких людей, як Фабріціо Романо, Ніколо Скіру та інших.

Звісно, українських вболівальників найбільше цікавлять наші футболісти. Попри те, що останнім часом не так і просто розібратися, хто реально може змінити клубну прописку, а де чутки, вигадки преси та спекуляція агентів, в цьому матеріалі ми розглянемо ймовірні варіанти розвитку кар’єри топових українських футболістів та декількох молодих талантів.

Андрій Мошкун розказує про варіанти продовження кар'єри для українських футболістів, а Чемпіон тримає руку на пульсі літніх трансферів.

Футбольна діаспора в Європі

Перша трансферна епопея за участю українського футболіста завершилася достатньо швидко. Роман Яремчук перейшов до грецького Олімпіакоса. Саме в складі переможця Ліги конференцій, а не у Туреччині чи Англії, продовжить кар’єру український форвард.

Традиційно, фінансові сторони переходу офіційно не підтверджені, однак у ЗМІ була інформація, що українець підписав договір на 4 роки. Зарплата Яремчука в пірейському клубі складе 1,5 млн євро за сезон. Яремчук перейшов до Олімпіакоса з Брюгге, за який виступав із літа 2022 року. Минулий сезон нападник відіграв на правах оренди у складі Валенсії. Роман швидко освоюється у новому клубі, і вже встиг віддати асист у контрольному матчі.

Швидко завершилася трансферна сага ще одного форварда національної збірної Артема Довбика. "Український Пічічі" перейшов до Роми. Все той же Фабріціо Романо повідомляв, що Жирона отримала за цей трансфер 30.5 мільйонів євро. Ще 6 мільйонів іспанці можуть отримати у вигляді бонусів. На Артема у Римі покладають великі надії. Без сумніву, саме телефонна розмова з Де Россі була одним з головним аргументів, чому українець віддав перевагу "вовкам". До старту сезону у Серії А близько двох тижнів, не так і багато, але достатньо, аби трішки освоїтися у новому колективі.

Один з ковалів успіху Реала у минулорічній Лізі чемпіонів Андрій Лунін вирушив з мадридцями у передсезонне турне США. Здавалося б, це підтвердження того, що він залишається в Мадриді, однак не зовсім. Очевидно, що все може дуже швидко змінитися. Зрештою, яскравий приклад того ж Довбика, який ще вчора провів товариський матч за Жирону, а потім у Римі завершив свій трансфер.

Getty Images

Після повернення в стрій Куртуа шанси Андрія отримувати ігрову практику не такі й високі, і Лунін це чудово розуміє. Контракт українця із Реалом чинний до літа 2025 року. Президент мадридців Флорентіно Перес не лише багато витрачає, а й непогано рахує гроші, тож якщо й продавати Луніна — доцільно робити це вже зараз.

За інформацією порталу The Athletic, Реал готовий віддати українця за гарні гроші. Керівництво "бланкос" повідомило агенту українського кіпера Жорже Мендешу, що клуб почне розглядати пропозиції щодо трансферу від 20 мільйонів євро. Раніше повідомлялось, що ціна на Луніна — 25-30 млн. Навколо Андрія також фігурує чимало клубів та чуток. Називають навіть такі клуби як Арсенал та Манчестер Сіті. Втім, очевидно одне: змінювати "шило на мило" Луніну немає сенсу, якщо вже залишати найсильніший клуб Європи, то йти лише в ту команду, де йому гарантуватимуть місце в основі. Поки що такого варіанту в Андрія немає. Або ж про це просто ще не відомо широкому загалу.

Getty Images

Віктор Циганков — ще один топ-гравець Жирони, який не проти змінити клуб у це трансферне вікно. За інформацією низки джерел, українець хоче спробувати свої сили в англійській Прем’єр-лізі. Зрештою, для клубів із Туманного Альбіону не буде проблемою виплатити клаусулу Віктора, яка становить 30 мільйонів доларів. За мірками грошовитих клубів з АПЛ це зовсім не великі гроші.

МЮ, Астон Вілла — саме ці потенційні роботодавці раніше нібито проявляли інтерес до Циганкова. Зрештою, ці чутки можуть бути всього лише чутками: "червоні дияволи" явно не мають дефіциту гравців на позиції флангового півзахисника/нападника, а прагматична стилістика гри Астон Вілли Унаї Емері навряд підійде для "світлої голови" Віктора. У сезоні-2023/24 Віктор зіграв 34 матчі за Жирону, забив 8 м'ячів та віддав 7 гольових передач.

Getty Images

Не зовсім зрозумілі перспективи й Олександра Зінченка в лондонському Арсеналі. З одного боку, один з лідерів національної збірної України ніби і не проти залишитися у складі "канонірів", втім є низка "але". По-перше, попри те, що Зінченко, без сумніву, креатура Артети, й за стилістикою близький коучу гравець, попередній сезон Олександр точно не може занести собі в актив.

По-друге, лондонці підписали Калафіорі, який може зіграти не тільки в центрі, а й на фланзі. І за наявності зіграної зв’язки центральних захисників Габріеь-Саліба такий варіант цілком імовірний. По-третє, власники Арсеналу серйозно налаштовані розвантажити зарплатну відомість, а Зінченко — один з найбільш високооплачуваних захисників клубу. Зарплата Зіни — 150 тисяч фунтів в тиждень. Для прикладу, той же Калафіорі зароблятиме близько 65 тисяч, а ще один конкурент українця за позицією поляк Ківйор — втричі менше за Олександра (50 тисяч).

Щодо потенційного трансферу та претендентів на Олександра, то поки що майже без конкретики. Tutto Mercato пише про зацікавленість у послугах Зінченка міланським Інтером, але за наявності в команді Сімоне Індзагі такого захисника, як Федеріко Дімарко, варіант із чемпіонами Італії видається сумнівним.

Getty Images

Щодо інших провідних українських футболістів, які грають в Європі, то на момент написання цієї публікації ймовірність їх трансферу виглядає ще меншою. Низка не найбільш авторитетних ЗМІ "сватають" в Італію Іллю Забарного та Віталія Миколенка. Однак скоріш за все, ця інформація не більше ніж чутки або спекуляції. Михайло Мудрик зосереджений на тому, щоб довести свою профпридатність Енцо Маресці, Єгор Ярмолюк та Руслан Малиновський також зосереджені на підготовці до нового сезону в своїх клубах. А от хто точно змінить клуб, то це Данило Ігнатенко. Французький Бордо, в якому опорник провів останні сезони, понизили у класі. Та й взагалі Жиронден зараз на грані від того, аби втратити професійний статус.

Хто крайній у черзі в Європу?

Чи не найкраще сприяє зміні клубу футболістами успішний виступ на великому турнірі, на кшталт Євро, ЧС чи Ліги Чемпіонів. Центральний півзахисник Динамо Микола Шапаренко — один з небагатьох збірників, які можуть записати собі в актив цьогорічний чемпіонат Європи. Чого лише вартує геніальна гольова передача на Яремчука.

ФК Динамо

За інформацією низки ЗМІ, Шапа потрапив у сферу інтересів Ньюкаслу. "Сороки" нібито збираються зробити пропозицію у розмірі 10 млн євро. Також у ЗМІ говорили про зацікавленість до футболіста з боку Лаціо, Бешикташа та Галатасарая. За останніми повідомленнями ЗМІ, в боротьбу за півзахисника активно включився турецький Галатасарай. Змусити продати Шапаренка керівництво Динамо може 2 фактори: невихід киян у груповий етап Ліги чемпіонів, або ж дуже вигідна пропозиція щодо Миколи. Втім, за 10 мільйонів Ігор Суркіс Шапаренка точно не відпустить. Хоча і чекати 300 мільйонів, про які чи то жартома, чи то серйозно, говорив президент киян — точно не варто.

Володимир Бражко — ще один гравець Динамо, який може вважати Євро-2024 як турнір для себе особисто успішним. Нещодавно декілька видань повідомляли про зацікавленість у послугах опорника Динамо нідерландського Феєнорда, однак той же матч проти Партизана продемонстрував те, що явної та рівноцінної заміни Бражку наразі немає. В такій ситуації продати хавбека буде рівноцінним пострілу собі в ногу.

Getty Images

Схожа ситуація і з основним нападником Динамо Владиславом Ванатом. Insider Lazio повідомляє, що римський Лаціо проявляє інтерес до "одинадцятки" киян. Римське дербі, коли на вістрі обох клубів грають Довбик та Ванат — цікавенька вивіска, однак варіанти з Супрягою чи Пономаренком — явно не для амбіцій киян у єврокубках та чемпіонаті. Ймовірний трансфер заміни для Владислава також видається сумнівним. Хто з форвардів, яких купувало Динамо, останніми роками заграв?

Getty Images

Звісно, декілька слів і про українців чемпіона — донецького Шахтаря. Ще кілька місяців тому найбільше трансферних чуток було навколо лідера півзахисту "гірників" Георгія Судакова. Йшлося про туринський Ювентус, Наполі та інші топ-клуби. Однак керівництво "помаранчево-чорних" називало космічні як для українського футболу суми на рівні 70 мільйонів. Після не зовсім впевненого виступу Судакова на чемпіонаті Європи ймовірність його трансферу знизилася в рази.

З огляду на те, що в складі Шахтаря знову збільшилася бразильська діаспора, не виключені варіанти і з трансферами Артема Бондаренка або Дмитра Криськіва. Принаймні, з орендами задля отримання більшої кількості ігрової практики. Втім, поки жодної конкретики. Малоймовірними станом на цей момент є і трансфери з клубу Миколи Матвієнка, Данила Сікана та Валерія Бондаря.

Getty Images

Президент луганської Зорі Євген Геллер — з тих очільників клубів, які відпускають навіть лідерів та ключових гравців команди, коли є хороша пропозиція. Один з цінних "активів" луганчан — Арсеній Батагов. Лівоногий центральний захисник, який може зіграти і в опорній зоні, з прекрасним першим пасом та чудовим баченням поля. Не виключено, що після повернення з Олімпіади Батагов та керівництво луганчан розглянуть потенційний трансфер. І, схоже, що центрбек однією ногою вже в новому клубі — інтерес турецького Трабзонспора підтверджується.

Молоді, талановиті та амбітні

Ще до юнацького чемпіонату Європи вінгера збірної України U-19 та Металіста Геннадія Синчука називали одним із найперспективніших гравців команди Дмитра Михайленка. Як виявилося, не безпідставно.

За інформацією ТаТоТаке, молодий півзахисник привернув увагу європейських клубів. До Геннадія виявляють інтерес клуби англійського Чемпіоншипу Дербі Каунті, Мідлсбро та Сандерленд, а найактивнішу позицію займає Лідс Юнайтед, чиї скаути стежать за грою Синчука вже близько півроку.

Сам Геннадій заявив, що йому не відомо про інтерес від інших клубів, і поки він готуватиметься до нового сезону з Металістом. Зрештою, за інформацією українських ЗМІ поки що офіційних пропозицій щодо Синчука не було.

Чи не головне відкриття у збірній Михайленка — голкіпер Владислав Крапивцов, який увійшов до символічної збірної чемпіонату Європи-2024. Сам Крапивцов уже сказав, що буде розглядати усі варіанти, а ще один сезон у юнацькій лізі проводити наміру не має.

Що б там не було, але шукати новий клуб воротарю доведеться, адже у минулому сезоні він належав СК Дніпро-1, сумна доля якого відома шанувальникам футболу. Немає сумнівів, що після вдалого Євро пропозицій вистачатиме.

Getty Images

Схожа ситуація і з Раміком Гаджиєвим. Екс-дніпрянин на клубному рівні активно залучався Юрієм Максимовим до основної обойми Дніпра-1, і досить непогано провів юнацьке Євро. У пресі вже писали про дзвінок до молодого гравця від самого Андрія Ярмоленка, який нібито переконував Гаджиєва обрати київське Динамо, також повідомлялося і про зацікавленість у його послугах від Олександрії. Тим не менш, не варто виключати й той варіант, що перспективний футболіст опиниться в Західній Європі. На переглял Гаджиєва вже запросив англійський Брентфорд.

І на завершення списку молодих-перспективних згадаємо про Тараса Михавка. Скаути бременського Вердера нібито активно стежили за футболістом Динамо, й були вражені його універсальністю. Фігурує у ЗМІ й потенційна ціна за молодого оборонця — один мільйон Євро. Втім, з огляду на те, що центр захисту — не найбільш надійна ланка Динамо, а Шовковський награвав на зборах молодого футболіста і на позиції опорника, кияни навряд відпустять Тараса.

ФК Динамо

Звісно ж, трансферний ринок у сучасному футболі — штука дуже мінлива і непередбачувана. І чим ближче до закриття трансферного вікна, тим збільшуватиметься кількість чуток та новин щодо переходів українських гравців. І хто зна, може й серед наших футболістів буде свій Торрес, якого в останні години трансферного вікна на гвинтокрилі доставлять для термінового підписання контракту.

Андрій МОШКУН, для Чемпіона