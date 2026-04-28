Рішення ухвалив за частку секунди: Слесар – про гол у падінні через себе

Олександр Булава — 28 квітня 2026, 13:20
Півзахисник Зорі Артем Слесар пояснив свій гол у падінні через себе у матчі з Вересом (2:0) у межах 25 туру чемпіонату України.

Його слова передає "Український футбол".

"Рішення пробити ухвалив за частку секунди. Добре, що все склалося вдало.

Це був єдиний варіант? Якби я почав приймати м'яч у штрафному, захисники просто з'їли б мене. Тому одразу пробити було, мабуть, найправильнішим рішенням.

Це перший такий гол у моїй кар'єрі, – сказав Слесар.

Зоря посідає 9-те місце в турнірній таблиці першості, маючи в активі 35 очок. Наступний матч команда зіграє 4 травня проти Руха.

Раніше повідомлялося, що на фронті ліквідували ексфутболіста УПЛ, який воював проти України.

Зоря оголосила про перехід гравця Динамо
Слесар: Зоря програвала там, де мала вигравати
Вони не мають права грати: тренер Зорі назвав 6 футболістів, які точно пропустять матч із Динамо
Зоря взяла в оренду три гравця Динамо

