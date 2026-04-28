Рішення ухвалив за частку секунди: Слесар – про гол у падінні через себе
Півзахисник Зорі Артем Слесар пояснив свій гол у падінні через себе у матчі з Вересом (2:0) у межах 25 туру чемпіонату України.
Його слова передає "Український футбол".
"Рішення пробити ухвалив за частку секунди. Добре, що все склалося вдало.
Це був єдиний варіант? Якби я почав приймати м'яч у штрафному, захисники просто з'їли б мене. Тому одразу пробити було, мабуть, найправильнішим рішенням.
Це перший такий гол у моїй кар'єрі, – сказав Слесар.
Зоря посідає 9-те місце в турнірній таблиці першості, маючи в активі 35 очок. Наступний матч команда зіграє 4 травня проти Руха.
Раніше повідомлялося, що на фронті ліквідували ексфутболіста УПЛ, який воював проти України.