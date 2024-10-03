Киянам під силу перемогти: Скрипник спрогнозував результат матчу Динамо – Гоффенгайм

Колишній головний тренер Зорі, Ворскли та Металіста 1925 Віктор Скрипник вважає Гоффенгайм фаворитом у матчі Ліги Європи проти Динамо, проте ставить на перемогу киян.

Його слова передає Sport-express.ua.

Але вболіватиму я, звісно ж, за Динамо. Дуже важливо, щоб "біло-сині" здобували очки для України в рейтингу УЄФА. Яким буде рахунок? Не дуже люблю прогнозувати, але скажу, що кияни переможуть з рахунком 2:0. Вони повинні вийти спокійними на поле, забути про поразку від Лаціо і все буде добре. Динамівцям цілком під силу перемогти