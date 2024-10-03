Киянам під силу перемогти: Скрипник спрогнозував результат матчу Динамо – Гоффенгайм
Віктор Скрипник
Колишній головний тренер Зорі, Ворскли та Металіста 1925 Віктор Скрипник вважає Гоффенгайм фаворитом у матчі Ліги Європи проти Динамо, проте ставить на перемогу киян.
Його слова передає Sport-express.ua.
"Мій фаворит у цій грі все ж Гоффенгайм. Він виступає у Бундеслізі – одному з найсильніших чемпіонатів Європи. У цієї команди немає зіркових гравців, але склад збалансований. І, як не крути, а поєдинок пройде на їх території – у Зінсгаймі. І це теж додатковий плюс для них, бо невідомо, як комфортно дісталося Динамо до Німеччини.
Але вболіватиму я, звісно ж, за Динамо. Дуже важливо, щоб "біло-сині" здобували очки для України в рейтингу УЄФА. Яким буде рахунок? Не дуже люблю прогнозувати, але скажу, що кияни переможуть з рахунком 2:0. Вони повинні вийти спокійними на поле, забути про поразку від Лаціо і все буде добре. Динамівцям цілком під силу перемогти Гоффенгайм", – сказав спеціаліст.
Зазначимо, що матч Гоффенгайм – Динамо відбудеться сьогодні, 3 жовтня. Стартовий свисток пролунає о 19:45 за Києвом. Чемпіон проведе текстову трансляцію зустрічі.
Нагадаємо, у попередньому турі кияни розгромно поступилися Лаціо (0:3). Напередодні головний тренер столичного колективу Олександр Шовковський розповів, що у матчі проти Гоффенгайма не зіграють двоє лідерів команди.