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Кращого не можна бажати: Скрипник оцінив голкіперів збірної України

Олексій Мурзак — 26 листопада 2024, 18:51
Кращого не можна бажати: Скрипник оцінив голкіперів збірної України
Віктор Сприпник
ФК Металіст 1925

Український тренер Віктор Скрипник оцінив голкіперів збірної України, наголосивши, що кращого не можна і бажати.

Про це він сказав у інтерв'ю Українському футболу.

"Коли ти дивишся на склад збірної, то, звичайно, звертаєш увагу на клуби, в яких грають футболісти. Навпроти воротарів у нас стоять Реал, Бенфіка та вітчизняні гранди. Якщо Лунін у сезоні за такий клуб, як Реал, проводить 30-40% ігор – це нормально.

Трубін у Бенфіці основний воротар – грає всі матчі. Щодо Динамо і Шахтаря, то для українського чемпіонату Бущан і Різник – це дуже пристойного рівня воротарі. Чого кращого нам можна бажати?", – зазначив спеціаліст.

Раніше Скрипник заявив, що вважає наставника Олександрії Руслана Ротаня найкращим коучем в Україні.

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Віктор Скрипник

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