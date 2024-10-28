Скандальна футболістка отримала нагороду Сократеса

Іспанська футболістка Дженніфер Ермосо виграла нагороду імені Сократесу, яка вручається за діяльність гравців поза полем.

Про це оголосили під час церемонії Золотого м’яча.

У 2023 році Ермосо виграла чемпіонат світу у складі збірної Іспанії. На церемонії нагородження за її участі стався грандіозний скандал – голова Королівської федерації футболу Іспанії Луїс Рубіалес поцілував Дженніфер у губи.

Після того 34-річна нападниця звинуватила функціонера в сексуальному насильстві. ФІФА відсторонила Рубіалеса від футболу на 3 роки.

На клубному рівні іспанка виступає за мексиканський Тігрес. Раніше вона грала у складі Барселони, ПСЖ, Атлетико та інших команд.