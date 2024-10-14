Скандал в Африці: збірну Нігерії на 12 годин замкнули в аеропорті без їжі та світла

Поки у Європі в самому розпалі Ліга націй, в Африці проходить відбір на наступний Кубок африканських націй. Завтра, 15 жовтня, збірна Нігерії мала на виїзді зіграти з Лівією, але поєдинок не відбудеться — все через дуже дивну ситуацію з аеропортом.

Справа в тому, що нігерійці мали прилетіти в Бенгазі, але майже наприкінці шляху їхній літак перенаправили в зовсім інше місто – Аль-Абрак. Там на нігерійських футболістів, тренерів та персонал чекав неприємний сюрприз – усю делегацію з незрозумілих причин замкнули в приміщенні аеропорту, і Нігерія була змушена понад 12 годин сидіти без їжі та води.

Video showing officials of the Super Eagles on Nigeria at Al Abaq airport. The team, en route for their AFCON 2025 qualifier, had their flight diverted just an hour before landing, forcing them to arrive at a city over two hours away from Benghazi, their original destination. pic.twitter.com/sLOPWqseHV — SuperFM 96.3 (@Superfm963) October 14, 2024

За словами капітана команди Вільяма Трост-Еконга, цей форс-мажор відбувся за вказівкою лівійського уряду. В підсумку Нігерія оголосила, що національна збірна країни не буде брати участь у завтрашньому матчі з Лівією. ФІФА поки що не відреагувала на цей скандал, тож доля поєдинку наразі невідома.

Але не можна залишити поза увагою те, що в цій історії є і зворотня сторона медалі. Кілька днів тому команди грали на полі Нігерії, і перед тим матчем склалася схожа ситуація. Лівійців тримали в аеропорту близько трьох годин, і в результаті вони поступилися з рахунком 1:0. Хтозна, можливо, таким чином Лівія захотіла помститися, але явно переборщила з часом та масштабами "блокади" суперника.