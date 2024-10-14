Скандал в Африці: збірну Нігерії на 12 годин замкнули в аеропорті без їжі та світла
Поки у Європі в самому розпалі Ліга націй, в Африці проходить відбір на наступний Кубок африканських націй. Завтра, 15 жовтня, збірна Нігерії мала на виїзді зіграти з Лівією, але поєдинок не відбудеться — все через дуже дивну ситуацію з аеропортом.
Справа в тому, що нігерійці мали прилетіти в Бенгазі, але майже наприкінці шляху їхній літак перенаправили в зовсім інше місто – Аль-Абрак. Там на нігерійських футболістів, тренерів та персонал чекав неприємний сюрприз – усю делегацію з незрозумілих причин замкнули в приміщенні аеропорту, і Нігерія була змушена понад 12 годин сидіти без їжі та води.
За словами капітана команди Вільяма Трост-Еконга, цей форс-мажор відбувся за вказівкою лівійського уряду. В підсумку Нігерія оголосила, що національна збірна країни не буде брати участь у завтрашньому матчі з Лівією. ФІФА поки що не відреагувала на цей скандал, тож доля поєдинку наразі невідома.
Але не можна залишити поза увагою те, що в цій історії є і зворотня сторона медалі. Кілька днів тому команди грали на полі Нігерії, і перед тим матчем склалася схожа ситуація. Лівійців тримали в аеропорту близько трьох годин, і в результаті вони поступилися з рахунком 1:0. Хтозна, можливо, таким чином Лівія захотіла помститися, але явно переборщила з часом та масштабами "блокади" суперника.