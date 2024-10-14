Бельгія зіграє з Францією, Німеччина – з Нідерландами у 4 турі Ліги націй
DFB
Сьогодні, 14 жовтня, відбудеться 10 матчів четвертого раунду Ліги націй УЄФА сезону-2024/2025.
Ліга націй сезону-2024/25
4 тур, 14 жовтня
Ліга A
Група 2
21:45 Італія – Ізраїль
21:45 Бельгія – Франція
Група 3
21:45 Німеччина – Нідерланди
21:45 Боснія і Герцеговина – Угорщина
Ліга B
Група 1
19:00 Грузія – Албанія
21:45 Україна – Чехія
Група 4
21:45 Уельс – Чорногорія
21:45 Ісландія – Туреччина
Ліга C
Група 1
19:00 Азербайджан – Словаччина
21:45 Естонія – Швеція
Матч Україна – Чехія відбудеться на муніципальному стадіоні в польському місті Познань. Початок зустрічі – о 21:45 за київським часом. Наш сайт проведе текстову онлайн-трансляцію.