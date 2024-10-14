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Бельгія зіграє з Францією, Німеччина – з Нідерландами у 4 турі Ліги націй

Володимир Клепач — 14 жовтня, 07:57
Бельгія зіграє з Францією, Німеччина – з Нідерландами у 4 турі Ліги націй
DFB

Сьогодні, 14 жовтня, відбудеться 10 матчів четвертого раунду Ліги націй УЄФА сезону-2024/2025.

Ліга націй сезону-2024/25
4 тур, 14 жовтня

Ліга A

Група 2

21:45 Італія – Ізраїль
21:45 Бельгія – Франція

Група 3

21:45 Німеччина – Нідерланди
21:45 Боснія і Герцеговина – Угорщина

Ліга B

Група 1

19:00 Грузія – Албанія
21:45 Україна – Чехія

Група 4

21:45 Уельс – Чорногорія
21:45 Ісландія – Туреччина

Ліга C

Група 1

19:00 Азербайджан – Словаччина
21:45 Естонія – Швеція

Матч Україна – Чехія відбудеться на муніципальному стадіоні в польському місті Познань. Початок зустрічі – о 21:45 за київським часом. Наш сайт проведе текстову онлайн-трансляцію.

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