Бельгія зіграє з Францією, Німеччина – з Нідерландами у 4 турі Ліги націй

Сьогодні, 14 жовтня, відбудеться 10 матчів четвертого раунду Ліги націй УЄФА сезону-2024/2025.

Ліга націй сезону-2024/25

4 тур, 14 жовтня

Ліга A

Група 2

21:45 Італія – Ізраїль

21:45 Бельгія – Франція

Група 3

21:45 Німеччина – Нідерланди

21:45 Боснія і Герцеговина – Угорщина

Ліга B

Група 1

19:00 Грузія – Албанія

21:45 Україна – Чехія

Група 4

21:45 Уельс – Чорногорія

21:45 Ісландія – Туреччина

Ліга C

Група 1

19:00 Азербайджан – Словаччина

21:45 Естонія – Швеція

Матч Україна – Чехія відбудеться на муніципальному стадіоні в польському місті Познань. Початок зустрічі – о 21:45 за київським часом. Наш сайт проведе текстову онлайн-трансляцію.