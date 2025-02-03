Футбол без правил: клуб легенди АПЛ втратив перемогу, бо грав проти 12 гравців

Матч чемпіонату Нідерландів між Херенвеном і Фортуною завершився з рахунком 2:2, але головною темою гри став курйозний епізод у кінцівці зустрічі – гості короткий час мали на полі 12 футболістів.

На 89-й хвилині, коли Фортуна поступалася 1:2, команда провела подвійну заміну. Однак один із гравців, якого мали змінити, залишився на полі, і судді не помітили цього порушення.

У цей момент Фортуна виконала аут, заробила кутовий і зрівняла рахунок – Родрігу Гут головою забив вирішальний гол.

Головний тренер Херенвена Робін ван Персі після гри не приховував обурення.

"Я ніколи не бачив такого! Грати 12 проти 11 – це взагалі дозволено? Ми могли б вимагати скасування гола, але скаргу подавати не будемо".

Попри очевидне порушення, арбітри не зупинили гру, а гол Фортуни залишився в силі. У підсумку обидві команди залишилися без перемог, проте цей епізод став одним із найбільш скандальних у сезоні.

Нагадаємо, після 21 туру Ередівізі Херенвен займає 10 позицію з 25 балами, а Фортуна йде восьмою з 26 очками.