Новоспечену зірку Реала змусили відписатися від Мессі у соцмережах

У світі футболу чергова порція драми, і цього разу в головних ролях зіркові гравці Ліонель Мессі та Трент Александер-Арнольд.

Напередодні англійський захисник офіційно став гравцем мадридського Реала в якості вільного агента, як уважні фанати помітили цікавий нюанс – Трент більше не підписаний на Мессі в Instagram.

Цей жест викликав хвилю обговорень у соцмережах. Адже до переходу в Реал, Трент тривалий час був серед підписників легендарного аргентинця. А тепер, після гучного оголошення про свій трансфер в мадридський клуб, ситуація кардинально змінилася.

Нагадаємо, Реал підписав контракт із Трентом на 6 років. Зарплата гравця у стані "вершкових" не розкривається.

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Раніше стала відома клаусула, яку Реал встановив на свого новачка.

Також відомий журналіст розкрив, скільки мадридці заплатили Ліверпулю за достроковий перехід Трента напередодні клубного ЧС-2025.