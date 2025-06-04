Новоспечену зірку Реала змусили відписатися від Мессі у соцмережах
У світі футболу чергова порція драми, і цього разу в головних ролях зіркові гравці Ліонель Мессі та Трент Александер-Арнольд.
Напередодні англійський захисник офіційно став гравцем мадридського Реала в якості вільного агента, як уважні фанати помітили цікавий нюанс – Трент більше не підписаний на Мессі в Instagram.
Цей жест викликав хвилю обговорень у соцмережах. Адже до переходу в Реал, Трент тривалий час був серед підписників легендарного аргентинця. А тепер, після гучного оголошення про свій трансфер в мадридський клуб, ситуація кардинально змінилася.
Нагадаємо, Реал підписав контракт із Трентом на 6 років. Зарплата гравця у стані "вершкових" не розкривається.
Раніше стала відома клаусула, яку Реал встановив на свого новачка.
Також відомий журналіст розкрив, скільки мадридці заплатили Ліверпулю за достроковий перехід Трента напередодні клубного ЧС-2025.