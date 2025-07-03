Новачок УПЛ оголосив про відхід чотирьох гравців

СК Полтава оголосив про припинення співпраці одразу з чотирма гравцями.

Про це повідомила пресслужба клубу.

Йдеться про голкіпера Богдана Васецького, захисника Дениса Червінського, півзахисника Володимира Тименка та вінгера Богдана Шмигельського.

У сезоні 2024/25 24-річний Васецький провів 3 матчі, а 31-річний Шмигельський зіграв 28 поєдинків (4 голи) і вже підписав контракт із Агробізнесом, який виступає у Першій лізі.

28-річний Тименко в сезоні 2024/25 зіграв 7 матчів (без результативних дій), а 27-річнтй Червінський став автором одного голу за 4 зіграних зустрічі.

Раніше повідомлялося, що першим новачком СК Полтава у літнє трансферне вікно може стати правий захисник ЮКСА Микита Кононов.