З думкою про нову висоту. Учасники Євро-2024: Україна

Збірна України візьме участь у чемпіонаті Європи з футболу вчетверте в історії.

Чемпіон продовжує представляти команди-учасниці Євро-2024. На черзі — колектив Сергія Реброва.

Довідка

Федерацію футболу України засновано 13 грудня 1991 року.

Місце у рейтингу ФІФА – 24

Найбільша кількість матчів за збірну – Андрій Ярмоленко (119 матчів)

Найкращий бомбардир – Андрій Шевченко (48 голів)

Історія

Збірна України виступить на континентальній першості вчетверте. Починаючи з вдалого захОду на домашній чемпіонат 2012-го, більше "синьо-жовті" фінальні стадії Євро не пропускають.

Домашній турнір для України під керівництвом Олега Блохіна виявився глевким млинцем. Команда на чолі з Андрієм Шевченком не змогла вийти з групи, де суперниками команди були Швеція, Франція та Англія. Перемога над скандинавами залишилася єдиним надбанням "синьо-жовтих".

За 4 роки колектив уже Михайла Фоменка виступив на Євро у Франції. І програв усі 3 матчі, безславно поступившись і Німеччині, і Північній Ірландії, і Польщі. Ба, навіть більше, ще й не зумів забити жодного м'яча.

Євро-2020 свіжий у пам'яті багатьох уболівальників не тільки через відносну близькість у часі. Змагання, яке приймали 11 європейських країн, принесло Україні великий успіх. Саме таким результатом було потрапляння у вісімку кращих команд Старого Світу. У груповому раунді Україні протистояли Нідерланди, Північна Македонія та Австрія, у 1/8 змагання "синьо-жовті" були сильніші за Швецію, а у чвертьфіналі поступилися Англії.

Також українська дружина має досвід виступів на чемпіонаті світу, куди відібралася вперше й поки востаннє у 2006-му. Команда, яку тренував Олег Блохін, підкорила планку чвертьфіналу, де поступилася Італії.

Шлях на Євро-2024

Головна команда країни кваліфікацію до фінальної стадії європершості розпочинала обезголовленою. Після відставки Олександра Петракова УАФ до початку відбіркового циклу з новим тренером домовитися не встигла, тож перший матч "синьо-жовті" проводили на чолі із наставником молодіжної збірної Русланом Ротанем, який був тимчасово виконуючим обов'язки. І програли, поступившись Англії на полі суперника 0:2.

Вже другий матч національна збірна грала із "повноцінним" керманичем команди, яким став Сергій Ребров. Україна переграла Північну Македонію на виїзді (3:2), а згодом і Мальту "вдома" (1:0).

Вереснева спайка матчів із Англією та Італією на виїзді принесла 1 бал у протистоянні з британцями. У трьох наступних матчах Україна набрала 7 очок, перегравши македонців (2:0) та Мальту (3:1), проте задовольнилась лише нічиєю в грі з Італією (0:0) в поєдинку, який треба було тільки вигравати. А тому фінішувала на третій сходинці, поступившись італійцям за додатковими показниками. Це означало, що на Україну чекають стикові матчі за право зіграти в фінальній стадії турніру.

Успішні протистояння спершу з Боснією та Герцеговиною, а потім і з Ісландією, стали логічним підсумком зусиль колективу, який врешті завоював право виступити на першості Європи-2024.

Жереб

Збірна України потрапила в групу E, де суперниками команди Реброва будуть Румунія, Словаччина та Бельгія. На думку букмекерів, "синьо-жовті" мають гарні шанси вийти в плей-оф і посісти другу сходинку в таблиці. Втім, чи так все райдужно, й на що звернути увагу, враховуючи силу опонентів?

Румунія

Збірна Румунії давно не є командою, яка здатна здивувати на великому турнірі. Востаннє "курчата" гриміли на Євро-2000, де зуміли вийти у чвертьфінал змагання. Відтоді до турніру-2024 співвітчизники Георге Хаджи лише двічі кваліфікувалися у фінальну частину континентальної першості, й у обох випадках далі групового етапу не проходили. На чемпіонатах світу ситуація ще гірша. Там румуни востаннє грали в уже далекому 1998-му.

Основу нинішньої Румунії складають футболісти із посередніх клубів провідних першостей європейських країн, як то італійських Парми чи Емполі, середніх чемпіонатів Старого Світу (серед них — турецькі Газіантеп чи Коньяспор), а також самих румунських клубів. Є й відома постать. Мова про захисника англійського Тоттенгема Раду Дрегушина, який є головною зіркою команди. Втім, з часу трансферу з італійського Дженоа в січні цього року за "шпор" він награв аж 424 хвилини.

За силою складу та ігровими можливостями Румунія поступається не тільки Україні, а й, можливо, своєму вірогідному головному конкуренту — команді Словаччини.

Словаччина

На рахунку збірної Словаччини взагалі лише три виступи в фінальних частинах великих турнірів — два на Євро та один на першості світу. Найвищий результат — 1/8 фіналу в обох змаганнях.

За своїм потенціалом ця Словаччина багато в чому нагадує саме Румунію — це команда рівня нижче середнього. Однак, на відміну від "курчат", у колективі італійського тренера Франческо Кальцони є далеко не одна помітна фігура. Захисник нідерландського Феєнорда Давид Ганцко, його колега по амплуа й представник французького ПСЖ Мілан Шкриняр, півзахисник Наполі Станіслав Лоботка та його колега по амплуа з іншого італійського клубу Верони Томаш Суслов. Усі четверо виділяються на фоні інших футболістів "репре", усі четверо — здатні впливати на результат на фоні здебільшого посередніх колег по табору збірної.

Саме тому виглядає так, що із словаками в України труднощів буде більше. Тут же варто відзначити й особливість самого Кальцони. Італієць відзначається умінням дивувати суперників тактичними заготовками. Втім, за підбором виконавців "репре" Україні поступаються все одно в кожній лінії.

Бельгія

"Червоні дияволи" — беззаперечний фаворит квартету Е, проте перед нами вже не та Бельгія, яка була ледь не головним претендентом на перемогу у всіх турнірах, де брала участь. Втім, це зовсім не означає, що команду німецького італійця Доменіко Тедеско варто недооцінювати.

Нинішня Бельгія так само має кістяк із футболістів, які виступають у провідних першостях Європи, а лідерами команди є кращі серед кращих на своїх позиціях — представників Манчестер Сіті Жеремі Доку та Кевіна Де Брейне, а також нападника Роми Ромелу Лукаку знає кожен вболівальник. Разом з тим, тепер поруч із ними вже зараз демонструють високий рівень ті, на кого Бельгія розраховує у наступні 5-10 років — Зено Дебаст, Амаду Онана, Артур Вермерен, Шарль Де Кетеларе чи Йоан Бакайоко.

Сила цієї Бельгії в універсальності й величезному досвіді доброї половини основи команди, слабкість — у відносній незіграності та невмінні проявити себе на великих турнірах. Втім, останнє, як правило, стосується саме виступів на стадії плей-оф.

Тренер

Для Сергія Реброва робота з головною командою України — перший досвід на чолі національної збірної. А от на клубному рівні 50-річного наставника вже давно можна називати фахівцем своєї справи.

За винятком річного періоду в саудівському Аль-Ахлі, Ребров досягав результату і здобував титули з кожною командою, яку очолював, і починаючи з 2015 року встиг виграти чемпіонати трьох різних країн. Сила Реброва-тренера — в умінні, в хорошому сенсі, підлаштовуватися під умови, в яких він опиняється, й досягати поставлених цілей. Специфіка першостей України, Угорщини та ОАЕ настільки ж різна, наскільки можна уявити різницю між котом та собакою, проте Ребров залишав по собі добру пам’ять і ставав улюбленцем вболівальників у кожній команді, яку тренував.

Лідер

Після переходу до каталонської Жирони Віктора Циганкова не критикував лише лінивий. Вибір на користь тоді навіть не середняка — команди, яка була ближче до клубів із нижньої частини таблиці, м'яко кажучи, дивував. Та час показав, що Циганков зробив не просто правильний вибір — виглядає так, що він був єдино вірним.

Саме переїзд у Іспанію зробив Віктора тим футболістом, про якого дізналася вся Західна Європа. І саме успішна гра за "червоно-білих" дозволила Циганкову поступово прогресувати в національній команді настільки, щоб стати її стрижневим виконавцем.

Нинішню збірну України можна уявити без багатьох футболістів. Іллю Забарного може замінити Олександр Сваток, Тараса Степаненка — Володимир Бражко, Михайла Мудрика — Андрій Ярмоленко, Артема Довбика — Роман Яремчук. А от замінити самого Циганкова без значної шкоди для якості гри команди наразі вже не вийде. Континентальна першість у Німеччині може й має стати для Віктора тим імпульсом, який, нарешті, дозволить йому перейти в дійсно амбіційний клуб із чемпіонатів "великої п'ятірки".

Втрати

Травма Віталія Миколенка, отримана в матчі з Молдовою, навряд чи не дозволить захиснику Евертона зіграти на Євро. Однак питання "скільки, в яких матчах, і коли?" врешті можуть мати для "синьо-жовтих" ті наслідки, через які в України на турнірі може скластися не все.

Ребров зміг зібрати тих футболістів, у послугах яких був зацікавлений — за винятком Миколенка, який врешті до когорти викликаних, як і очікувалося, потрапив, інших кадрових проблем наставник "синьо-жовтих" не мав. Однак ексгравець Динамо належить саме до тих виконавців у національній збірній, яким адекватної заміни нема. Попри всю повагу до скілів та можливостей Богдана Михайліченка, назвати його гравцем, який дасть відповідну якість і безболісно замінить Миколенка, наразі аж ніяк не можна. А Зінченко в національній команді на позиції лівого захисника не вражає.

Із футболістів, які б у теорії могли посилити "синьо-жовтих" на турнірі, але не опинилися в основному списку, напрошуються прізвища новачка Динамо Олександра Піхальонка та його тепер вже одноклубника Віталія Буяльського. Втім, якщо перший, на думку Реброва, нині вочевидь поступається за рівнем майстерності іншим центральним хавбекам, де вибір у Реброва дійсно найбагатший, то другий є надто "специфічним" футболістом, якому місце на полі не може знайти вже не перший наставник національної команди.

Заявка

Воротарі: Георгій Бущан (Динамо), Анатолій Трубін (Бенфіка), Андрій Лунін (Реал)

Захисники: Микола Матвієнко, Юхим Конопля, Валерій Бондар (усі — Шахтар), Олександр Тимчик (Динамо), Віталій Миколенко (Евертон), Ілля Забарний (Борнмут, Англія), Олександр Сваток (Дніпро-1) Максим Таловєров (ЛАСК), Богдан Михайліченко (Полісся)

Півзахисники: Андрій Ярмоленко, Микола Шапаренко, Володимир Бражко (усі — Динамо), Тарас Степаненко, Олександр Зубков, Георгій Судаков (усі — Шахтар), Олександр Зінченко (Арсенал), Віктор Циганков (Жирона), Михайло Мудрик (Челсі), Сергій Сидорчук (Вестерло), Руслан Малиновський (Дженоа)

Нападники: Артем Довбик (Жирона), Роман Яремчук (Валенсія), Владислав Ванат (Динамо).

Тактика

Україна Реброва — це стабільні 4-1-4-1. Втім, як і в будь-якого успішного сучасного тренера, запасних варіантів у керманича національної команди не бути не може. У цьому ми впевнилися, як у першому контрольному матчі напередодні фінальної частини Євро-2024, так і у ще прем'єрний грі пана Сергія на чолі "синьо-жовтих".

За іронією долі, обидва експерименти припали на матчі з Німеччиною. Щоправда, з різницею майже у рік. Якщо в матчі 2023-го Ребров випробував варіант із двома нападниками, одним з яких були то Циганков, то Ярмоленко, які легко мінялися ролями протягом матчу, й ми побачили щось близьке до 4-4-2, то в недавній грі у Нюрнберзі Україна випробувала варіант гри із "4,5" захисниками, коли Олександр Зінченко опинявся то на позиції лівого бека, то закривав зону центрального лівого півзахисника в фазі атак. Вірогідно, тактичну побудову 5-4-1 ще раз можемо побачити в матчі саме проти Бельгії, де більшість ігрового часу Україна може бути змушена захищатися.

Оптимальний склад

Лунін — Конопля, Забарний, Матвієнко, Зінченко — Степаненко — Циганков, Судаков, Шапаренко, Мудрик — Яремчук

Легенда

Ім'я Андрія Шевченка відоме далеко за межами України. Нинішній очільник УАФ назавжди вписав своє прізвище в перелік найкращих нападників щонайменше кінця 90-х-початку 2000-х. А в українському футболі з ним завжди асоціюватимуть найвищі досягнення й цілі, до яких варто прагнути усім поколінням.

На рахунку легенди київського Динамо та італійського Мілана 48 забитих м'ячів, і це — все ще рекордний показник у історії національної збірної. Та найважливіше значення персони Шевченка, який неодмінно буде поряд з командою в Німеччині, для перемог "синьо-жовтих" сьогодні, в іншому. Він — справжній символ успіху й українських звитяг, які так потрібні країні у найтяжчий час в її історії.

Прогноз

Перед нами — потенційно найсильніша збірна України в історії. На відміну від команди, яку тренував Шевченко, в цій "синьо-жовтій" дружині більша конкуренція ледь не на кожній позиції, що для участі у великому турнірі з великою щільністю матчів має часто має ледь не вирішальне значення. Крім того, вже більша частина основи цієї команди отримує постійну ігрову практику в провідних чемпіонатах Європи.

Втім, як і у три роки тому, багато що залежатиме від турнірної сітки. У випадку виходу з групи, а такий сценарій щодо України є "базовим" і більш ніж вірогідним, вже в 1/8 команді Реброва може протистояти Франція чи Нідерланди. Саме тому так важливо докласти всіх зусиль, щоб боротьба за першу сходинку в квартеті з Бельгією не відбулася лише не словах. У підсумку ж ризикнемо сказати, що колектив Реброва зможе повторити успіх команди-попередниці, і бодай у чвертьфінал, але проб’ється.