Сина Тіаго Сілви викликали в збірну Англії U-15

Син легендарного бразильського захисника Тіаго Сілви, Яго, був уперше викликаний до лав юнацької збірної Англії U-15.

Про це повідомляє The Athletic.

Влітку 2020 року Тіаго Сілва перейшов із ПСЖ у Челсі, тоді ж обидва його сини, Яго та Ісаго, приєдналися до молодіжної академії лондонців, де і залишаються досі.

Не зважаючи на те, що і батько, і мати Яго – бразильці, він вирішив грати за збірну Англії. Регламент ФІФА дозволяє це, якщо футболіст проживає у країні більше п’яти років. Старший син Сілви, 16-річний Ісаго, виступає за юнацьку команду Челсі U-18.

Сам Тіаго Сілва покинув Челсі влітку 2024 року, і зараз виступає за Флуміненсе. Нещодавно він відзначився красивим голом у чемпіонаті Бразилії.