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Разван Луческу: Складність нашої групи сильно зросла з появою України

Игорь Чернявский — 3 червня, 15:40
Разван Луческу: Складність нашої групи сильно зросла з появою України

Головний тренер ПАОК Разван Луческу компліментарно висловив про збірну України.

Своїми думками про команду Сергія Реброва він поділився в інтерв’ю Orangesport.ro.

"Група, в яку ми потрапили на Євро, спочатку виглядала легкою. Але потім до нас потрапила збірна України, і складність цієї групи значно зросла. Збірна України — команда з дуже хорошими футболістами, які виступають у сильних чемпіонатах.

Вони, безумовно, також матимуть величезну мотивацію, враховуючи те, що відбувається в Україні з цією сумнозвісною війною", — сказав Луческу.

Матч 1 туру Євро-2024 між Україною та Румунією відбудеться 17 червня. Початок — о 16:00 за київським часом. Зазначимо, що Разван Луческу — син колишнього головного тренера Шахтаря та Динамо Мірчі Луческу.

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