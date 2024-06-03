Разван Луческу: Складність нашої групи сильно зросла з появою України
Головний тренер ПАОК Разван Луческу компліментарно висловив про збірну України.
Своїми думками про команду Сергія Реброва він поділився в інтерв’ю Orangesport.ro.
"Група, в яку ми потрапили на Євро, спочатку виглядала легкою. Але потім до нас потрапила збірна України, і складність цієї групи значно зросла. Збірна України — команда з дуже хорошими футболістами, які виступають у сильних чемпіонатах.
Вони, безумовно, також матимуть величезну мотивацію, враховуючи те, що відбувається в Україні з цією сумнозвісною війною", — сказав Луческу.
Матч 1 туру Євро-2024 між Україною та Румунією відбудеться 17 червня. Початок — о 16:00 за київським часом. Зазначимо, що Разван Луческу — син колишнього головного тренера Шахтаря та Динамо Мірчі Луческу.