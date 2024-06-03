Разван Луческу: Складність нашої групи сильно зросла з появою України

Головний тренер ПАОК Разван Луческу компліментарно висловив про збірну України.

Своїми думками про команду Сергія Реброва він поділився в інтерв’ю Orangesport.ro.

"Група, в яку ми потрапили на Євро, спочатку виглядала легкою. Але потім до нас потрапила збірна України, і складність цієї групи значно зросла. Збірна України — команда з дуже хорошими футболістами, які виступають у сильних чемпіонатах.

Вони, безумовно, також матимуть величезну мотивацію, враховуючи те, що відбувається в Україні з цією сумнозвісною війною", — сказав Луческу.