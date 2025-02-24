18-річний син Адріано перейшов у португальський клуб

18-річний форвард бразильський форвард Адріано Карвальо Рібейро (Адріаніньо) перейшов із Серрано в португальську Академіку Коїмбру.

Про це повідомляє пресслужба Серрано.

18-річний Адріаніньо – син зіркового ексгравця Інтера та збірної Бразилії Адріано. Він народився 16 червня 2006 року, в той момент, як його батько захищав кольори національної команди на чемпіонаті світу в Німеччині.

Академіка Коїмбра, куди перейшов нападник, виступає в третьому дивізіоні чемпіонату Португалії. За Серрано Адріаніньо провів лише 3 матчі, він числився у клубі з 2022 року. До цього займався в академії Греміо.

Нагадаємо, його батько, Адріано, відзначився 27 голами в 48 матчах за збірну Бразилії. На клубному рівні виступав за Фламенго, Інтер, Фіорентину, Парму, Сан Паулу, Рому, Корінтіанс, Атлетіко Паранаенсе та Маямі Юнайтед.

Наприкінці січня Лаутаро Мартінес відібрав у Адріано звання найкращого бомбардира в історії Інтера в Лізі чемпіонів.