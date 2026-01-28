У мами легендарного гравця Інтера викрав гроші шахрай: футболіст дав йому добу на виправлення ситуації

Бразильська легенда Інтера Адріано потрапив у гучний скандал після того, як шахрай обдурив його матір, Росільду Рібейро, на понад 15 тисяч реалів (близько 3000 доларів).

Зловмисник написав жінці в WhatsApp, видаючи себе за самого Адріано, та заявив, що нібито змінив номер телефону. У підсумку він переконав її переказати гроші.

Екснападник не стримав емоцій і записав відео, яке миттєво завірусилося у соцмережах.

У зверненні Адріано жорстко попередив шахрая: повернути всі гроші протягом 24 годин або "відповісти за свої дії".

Футболіст наголосив, що ніхто не має права чіпати його родину та пообіцяв особисто "полювати" на злочинця, якщо той не виконає вимоги.

Mãe do ex jogador de futebol Adriano Imperador caiu no golpe do pix. pic.twitter.com/mUe38PLx99 — CAOS NO RIO DE JANEIRO (@CAOSNORJ021) January 26, 2026

Раніше повідомлялося, що у соцмережах від імені українського сумоїста Данила Аонішікі Явгусишина шахраї робили збори грошей.