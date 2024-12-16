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"Імператор" Адріано знову почув голос батька завдяки штучному інтелекту на прощальному матчі

Богдан Войченко — 16 грудня 2024, 16:11
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Імператор Адріано знову почув голос батька завдяки штучному інтелекту на прощальному матчі

У вирі емоційних моментів на стадіоні "Маракана" відбулося незабутнє прощання бразильського футболіста Адріано з його кар'єрою.

Під час свого прощального матчу, в якому він взяв участь на честь своєї кар'єри, зірка бразильського футболу вперше за багато років почув голос свого покійного батька, Алміра Рібейро, завдяки технології штучного інтелекту.

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Під час гри його мама передала йому знаменитий червоно-чорний комплект форми Фламенго, а через технології Адріано почув слова батька. Ці хвилюючі моменти стали символом прощання не тільки з футболом, але й з важливими спогадами, які живуть у серці Адріано.

Всі присутні на стадіоні також стали свідками символічного жесту від легенди бразильського футболу Зіко, який вручив Адріано пам'ятну табличку, вшановуючи його внесок у світовий футбол.

Прощальний матч, який завершився перемогою Фламенго з рахунком 4:3, став справжнім святом для вболівальників. Адріано вразив усіх, забивши два голи один у формі рідної бразильської команди, інший у футболці своїх друзів з часів італійських років кар'єри.

Адріано ВІДЕО емоції