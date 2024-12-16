"Імператор" Адріано знову почув голос батька завдяки штучному інтелекту на прощальному матчі

У вирі емоційних моментів на стадіоні "Маракана" відбулося незабутнє прощання бразильського футболіста Адріано з його кар'єрою.

Під час свого прощального матчу, в якому він взяв участь на честь своєї кар'єри, зірка бразильського футболу вперше за багато років почув голос свого покійного батька, Алміра Рібейро, завдяки технології штучного інтелекту.

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Під час гри його мама передала йому знаменитий червоно-чорний комплект форми Фламенго, а через технології Адріано почув слова батька. Ці хвилюючі моменти стали символом прощання не тільки з футболом, але й з важливими спогадами, які живуть у серці Адріано.

"NEM CAVALO AGUENTA" 🥹



Com ajuda da Inteligência Artificial, a voz de Sr. Almir, pai de Adriano, foi recriada para uma linda homenagem ao Imperador em seu jogo de despedida no Maracanã. pic.twitter.com/YrajfMDe5p — ge (@geglobo) December 15, 2024

Всі присутні на стадіоні також стали свідками символічного жесту від легенди бразильського футболу Зіко, який вручив Адріано пам'ятну табличку, вшановуючи його внесок у світовий футбол.

REALEZA RUBRO-NEGRA 👑



Zico entrega placa comemorativa a Adriano Imperador em jogo de despedida no Maracanã. pic.twitter.com/lMm0GNoWrB — ge (@geglobo) December 15, 2024

Прощальний матч, який завершився перемогою Фламенго з рахунком 4:3, став справжнім святом для вболівальників. Адріано вразив усіх, забивши два голи – один у формі рідної бразильської команди, інший – у футболці своїх друзів з часів італійських років кар'єри.