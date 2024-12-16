"Імператор" Адріано знову почув голос батька завдяки штучному інтелекту на прощальному матчі
У вирі емоційних моментів на стадіоні "Маракана" відбулося незабутнє прощання бразильського футболіста Адріано з його кар'єрою.
Під час свого прощального матчу, в якому він взяв участь на честь своєї кар'єри, зірка бразильського футболу вперше за багато років почув голос свого покійного батька, Алміра Рібейро, завдяки технології штучного інтелекту.
Під час гри його мама передала йому знаменитий червоно-чорний комплект форми Фламенго, а через технології Адріано почув слова батька. Ці хвилюючі моменти стали символом прощання не тільки з футболом, але й з важливими спогадами, які живуть у серці Адріано.
Всі присутні на стадіоні також стали свідками символічного жесту від легенди бразильського футболу Зіко, який вручив Адріано пам'ятну табличку, вшановуючи його внесок у світовий футбол.
Прощальний матч, який завершився перемогою Фламенго з рахунком 4:3, став справжнім святом для вболівальників. Адріано вразив усіх, забивши два голи – один у формі рідної бразильської команди, інший – у футболці своїх друзів з часів італійських років кар'єри.