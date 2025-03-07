Черговий претендент на нагороду Пушкаша: син легенди Арсеналу відзначився фантастичним голом

Син легендарного футболіста Арсеналу та збірної Англії Пола Мерсона, Сем Мерсон, довів, що футбольний талант у їхній родині передається у спадок.

29-річний нападник, який виступає за Хенворт Вілла у 15-й лізі Англії, забив справжній шедевр, змусивши вболівальників та партнерів по команді завмерти в захопленні.

Під час матчу проти Фарнхем Тауна Мерсон-молодший виконав справжній футбольний шедевр.

Прийнявши м’яч на ліву ногу, він здійснив елегантний пірует, прокинув його собі над головою і в один дотик обернувшись обличчям до воріт. Не гаючи часу, Сем запустив неймовірний удар із льоту, який буквально прошив сітку, залишивши голкіпера без шансів.

Цей гол викликав бурхливі емоції не лише на полі, а й за його межами. Серед тих, хто був у захваті, виявився і його легендарний батько Пол Мерсон, який прокоментував момент лаконічно: "Що за гол був минулої ночі, неймовірно!"

Раніше повідомлялося, що син легенди збірної Італії Джанлуїджі Буффона отримав виклик у збірну Чехії U-18.