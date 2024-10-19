Сікан: Арсенал – одна із найкращих команд світу
Форвард донецького Шахтаря Данило Сікан поділився очікуваннями від матчу третього туру Ліги чемпіонів проти лондонського Арсенала (22 жовтня, 22:00).
Слова нападника приводить пресслужба донецького клубу.
"Сподіваюсь, що з Арсеналом ми будемо очікувати тільки на позитив. Дуже важлива гра, Ліга чемпіонів. Ми будемо представляти не тільки Шахтар, а й всю Україну нашу. Дуже хотілось би отримати позитив з цієї гри.
Ми розуміємо, що Арсенал наразі одна з найкращих команд світу. Такі команди роблять тебе тільки сильнішим", – заявив форвард.
Вчора, 18 жовтня Шахтар в 10 турі УПЛ обіграв Колос 1:0. Раніше Сікан заявив, що цей матч, можливо, був його останнім у захисній масці. У поточному сезоні 23-річний українець забив 3 голи в 7 матчах в усіх турнірах.