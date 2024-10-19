Сікан: Арсенал – одна із найкращих команд світу

Форвард донецького Шахтаря Данило Сікан поділився очікуваннями від матчу третього туру Ліги чемпіонів проти лондонського Арсенала (22 жовтня, 22:00).

Слова нападника приводить пресслужба донецького клубу.

"Сподіваюсь, що з Арсеналом ми будемо очікувати тільки на позитив. Дуже важлива гра, Ліга чемпіонів. Ми будемо представляти не тільки Шахтар, а й всю Україну нашу. Дуже хотілось би отримати позитив з цієї гри.

Ми розуміємо, що Арсенал наразі одна з найкращих команд світу. Такі команди роблять тебе тільки сильнішим", – заявив форвард.