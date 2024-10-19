Сікан: Можливо, це була моя остання гра в масці

Нападник донецького Шахтаря Данило Сікан сподівається, що матч проти Колоса був його останнім поєдинком, який він провів у захисній масці.

Про це форвард розповів у коментарі пресслужбі "гірників".

"Відновлення? Шлях був непростим, тому що вилетів з колії. Травми для футболіста – це завжди неприємно, особливо не хочеться вилітати з команди за такого календаря й пропускати навіть день або два, а я пропустив значно більше. Утім я працював щодня, аби повернутися сильнішим. Наразі нічого не турбує, дякуючи Богу. Працюю далі й сподіваюся, що все буде добре. До маски ще не зміг адаптуватися. Трішки важко, адже незвично грати з маскою на обличчі, вона дещо заважає дивитися та орієнтуватися. Проте до цього необхідно звикнути. Лікарі кажуть, що можливо, це була моя остання гра в масці. Точно ще не знаю, але мені сказали, що гра з Колосом, ймовірно, буде останньою в масці", – сказав Сікан.

У поточному сезоні 23-річний українець забив 3 голи в 7 матчах. Він пропустив три матчі УПЛ проти Оболоні (4:0), Вереса (1:1) і ЛНЗ (5:1), а також матч Ліги чемпіонів проти Аталанти (0:3).

Нагадаємо, поєдинок 10 туру Української Прем'єр-ліги завершився мінімальною перемогою "гірників" над Колосом. Перемогу команді Пушича приніс автогол.

Шахтар за 9 матчів в УПЛ набрав 19 очок і посідає четверте місце у чемпіонаті. У Колоса залишається 9 балів у 10 поєдинках та 13 сходинка в турнірній таблиці, проте ковалівців ще може випередити Лівий берег.