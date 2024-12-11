Це дуже боляче: Сікан прокоментував розгромну поразку від Баварії

Нападник донецького Шахтаря Данило Сікан прокоментував розгромну поразку в Лізі чемпіонів від Баварії.

Слова форварда наводить офіційний сайт "гірників".

"Перший тайм могли завершити краще, із рахунком 1:1. В результаті ми завершили матч 1:5 і це дуже боляче. Ми могли зіграти краще.

Другий м'яч? Ми припустились дитячої помилки і я вже наголошував на необхідності комунікувати. Думаю, другий гол нас зламав", – вважає футболіст донецького клубу.