Це дуже боляче: Сікан прокоментував розгромну поразку від Баварії
Данило Сікан
ФК Шахтар
Нападник донецького Шахтаря Данило Сікан прокоментував розгромну поразку в Лізі чемпіонів від Баварії.
Слова форварда наводить офіційний сайт "гірників".
"Перший тайм могли завершити краще, із рахунком 1:1. В результаті ми завершили матч 1:5 і це дуже боляче. Ми могли зіграти краще.
Другий м'яч? Ми припустились дитячої помилки і я вже наголошував на необхідності комунікувати. Думаю, другий гол нас зламав", – вважає футболіст донецького клубу.
Після шести матчів основного етапу Шахтар знаходиться на 27 місці із чотирма очками у своєму активі.
Завершальні два матчі будуть зіграні у січні 2025 року.
Раніше матч проти Баварії прокоментував Лассіна Траоре.