Сидорчук назвав найнебезпечнішого гравця збірної Бельгії

Український півзахисник бельгійського Вестерло Сергій Сидорчук назвав найбільш небезпечних гравців збірної Бельгії.

Цитує гравця "Український футбол".

"Хто становить найбільше загрозу у бельгійців? Мені здається, що Жеремі Доку. Враховуючи, що він робить, як він грає. Він дуже багато помиляється, але один в один проти нього дуже складно. Доку може викликати занепокоєння захисників, коли починає обігрувати один в один. І для мене це зараз найнебезпечніший гравець у бельгійців", – розповів півзахисник.

Також Сидорчук вважає, що українські захисники зможуть впоратись із нападником бельгійців Ромелу Лукаку.

"Лукаку на Євро закрив Сваток, якщо пам'ятаєте, він просто як монстр зіграв проти Ромелу. Впевнений на 80% що у старті вийде Лукаку", – зазначив Сидорчук.

Нагадаємо, що номінально домашній поєдинок "синьо-жовті" проведуть 20 березня в Мурсії, а матч-відповідь пройде в Бельгії (Генк) 23 березня. Стартовий свисток в обох зустрічах пролунає о 21:45 за київським часом. Дізнайтеся де дивитися матч Україна – Бельгія за посиланням. Також Чемпіон проведе текстову онлайн-трансляцію поєдинку.

Раніше Сергій Ребров оголосив остаточну заявку команди на матч із "червоними дияволами".