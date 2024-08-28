Бенфіка Трубіна підпише швейцарського нападника

Португальська Бенфіка, за яку грає український голкіпер Анатолій Трубін, підпише швейцарського нападника Бернлі Зекі Амдуні.

Про це повідомляє Фабріціо Романо.

Джерело зазначає, що форвард вже сьогодні прибуде до Лісабона, щоб підписати контракт із клубом. Раніше Фабріціо повідомляв, що португальський клуб хоче взяти футболіста в оренду з опцією викупу.

Зекі виступає за Бернлі з літа 2023 року. Його контракт чинний до 30 червня 2028 року. В минулому сезоні він провів 37 матчів, у яких забив 6 голів та віддав 1 асист.

Нагадаємо, в нещодавньому матчі 3 туру португальської Прімейри ліги "орли" мінімально перемогли Ештрелу. Трубін провів увесь матч на полі. Зазначимо, що українець лише нещодавно повернувся до тренувань після пошкодження.