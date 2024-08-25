Бенфіка з Трубіним здолала Ештрелу Амадору в 3 турі чемпіонату Португалії

Лісабонська Бенфіка мінімально переграла Ештрелу Амадору в межах 3 туру португальської Прімейри ліги. Український воротар Анатолій Трубін провів увесь матч на полі.

Поєдинок завершився з рахунком 1:0. Єдиний гол на рахунку Оркуна Кокджу.

Щодо Трубіна, то він відіграв усі 90 хвилин, не здійснив жодного сейву, проте виконав 15 з 16 передач (94% точності). Зазначимо, що Анатолій лише нещодавно повернувся до тренувань після пошкодження.

Чемпіонат Португалії — Прімейра ліга

3 тур, 24 серпня

Бенфіка — Ештрела Амадора 1:0 (1:0)

Гол: 1:0 - 19 Кокджу

Зазначимо, що Бенфіка набрала шість з можливих дев'яти очок у перших трьох турах чемпіонату. У першій грі сезону "орли" сенсаційно поступилися Фамалікану.