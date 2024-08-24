Тренер Бенфіки: Трубін повернувся до тренувань із загальною групою

Головний тренер Бенфіки Рогер Шмідт повідомив, що український воротар команди Анатолій Трубін повернувся до тренувань у загальній групі.

Його слова передає пресслужба клубу.

"Трубін і Ді Марія, схоже, повернулися. Наразі вибули лише Ніклас Бесте, Андреас Шельдеруп і Андре Гомеш. Всі інші повернулися до тренувань з командою, і я дуже цьому радий", — сказав наставник.

Нагадаємо, Анатолій приєднався до Бенфіки в серпні минулого року. Нещодавно він провів 50-й матч за "орлів", але зазнав пошкодження. Втім, це не завадило йому отримати виклик у збірну України на вересневі матчі в Лізі націй.